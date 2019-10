Döhren

Was derzeit auf dem Grundstück Hildesheimer Straße 230 zu bewundern ist, könnte auch eine Filmstadt-Attrappe sein: Zur Straßenseite ist eine markante Fassade zu sehen, dahinter – Brachland. Der Zustand der Überbleibsel der ehemaligen Döhrener Gaststätte Wichmann war für die SPD-Fraktion im Bezirksrat Döhren-Wülfel Anlass, sich bei der Stadt nach dem Stand der Dinge zu erkundigen. Zu Jahresanfang noch hatten die Lokalpolitiker beklagt, dass es in das Dach der früheren Traditionsgaststätte hineinregne; doch da es inzwischen überhaupt kein Dach mehr gibt, hat sich dieses Thema erledigt. Nun seien der nördliche und der östliche Teil der restlichen Fassade, so die Sozialdemokraten in der September-Sitzung, schutzlos der Witterung preisgegeben, auch habe sich seit Beendigung der Abrissarbeiten im Frühsommer schon lange nichts mehr auf der Baustelle getan.

Baugenehmigung ist erteilt

Laut der Stadtverwaltung wurde dem Investor – es handelt sich um die Morzynski Vermögensverwaltungs KG – im Februar 2019 die Baugenehmigung für einen Neubau erteilt. Mit der Erteilung einer Baugenehmigung sei für Bauherren allerdings nicht zwingend die Verpflichtung verbunden, zeitnah mit den Arbeiten beginnen zu müssen. Denn eine derartige Genehmigung hat drei Jahre Gültigkeit; in dieser Zeit kann der Bauherr mit den Baumaßnahmen beginnen, muss es aber nicht. Zudem kann eine Baugenehmigung nach drei Jahren auf Antrag verlängert werden.

Eine Rückfrage beim Investor der Döhrener Immobilie ergab nach Auskunft der Stadt, dass der Auftrag für die Rohbauarbeiten zum Neuaufbau des Gebäudes bereits erteilt ist. Das entsprechende Unternehmen sei jedoch zur Zeit auf einer anderen Baustelle tätig; der Investor gehe aber davon aus, dass man noch in diesem Jahr mit dem Rohbau beginnen könne.

Fassade ist gesichert

Die Sorge der Lokalpolitiker, dass der Erhalt der „historisch wertvollen Fassadenteile“ gefährdet sei, versuchte die Verwaltung zu zerstreuen. Diese Elemente seien so gesichert, „dass sie wie beabsichtigt in das wieder zu errichtende Gebäude integriert werden können“. In diesem Zusammenhang wies die Stadt noch einmal darauf hin, dass das Restaurant nicht unter Denkmalschutz gestanden habe.

Es gibt allerdings eine Erhaltungssatzung, zu deren Eckpfeilern der Erhalt „des Giebels des Krüppelwalmdaches zur Straßenseite“ zählt. Auch muss die „äußere Anmutung, die durch Fachwerk und ein dominantes ziegelgedecktes Satteldach mit Krüppelwalm“ geprägt ist, bestehen bleiben, ebenso wie das Remisengebäude an der südlichen Grundstücksgrenze wiederaufgebaut werden soll. „Der Umfang des Rückbaus der ehemaligen Gastwirtschaft wurde sorgfältig in Abstimmung mit einem erfahrenen Architekturbüro festgelegt“, beschwichtigt die Stadt.

Der hannoversche Investor Paul Morzynski hatte die Immobilie vor vier Jahren gekauft und will die Gaststätte für sechs Millionen Euro erneut aufleben lassen. Die Proportionen des Altbaus aus dem 19. Jahrhundert sollen erhalten bleiben, innen aber wird das Haus viel moderner aussehen als früher – und kostengünstiger zu bewirtschaften sein. So sind im Obergeschoss 15 Gästezimmer geplant, während am Platz der alten Holzkegelbahn ein Veranstaltungsraum für Tagungen, Hochzeiten und Geburtstagsfeiern entstehen soll.

Von Michael Zgoll