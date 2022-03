Hannover

Die Scilla-Blüten sind am Lindener Berg ein verlässlicher Seismograph für den Aufbruch in die Open-Air-Saison, für das Bierchen unterm blauen Himmel, fürs Flanieren durch den Bergfriedhof. Dort leuchtet jetzt durchaus der blaue Teppich zum Auftakt des Scillablütenfestes, aber früher war halt mehr Lametta um diese Zeit. „Vielleicht liegt es am Winter“, sagt Felicitas Duijnisveld. Wobei, so richtig kalt war der ja auch nicht.

Die Scilla blüht – der Frühling in Hannover hat begonnen. Quelle: Samantha Franson

Wer hier am Sonntag dem Frühlingsauftakt nachspüren will, lässt die Blüten dann also mal in Ruhe und geht hinüber zum Lindener Turm. Die Schlange am Bierausschank misst zehn Meter, aber es gibt durchaus noch freie Tische. „Herrlich“, sagt Anja Rudigkeit, sie lehnt sich auf der Südseite auf ihrer Bank zurück, ein Glas Aperol in der Hand. „Sicher war früher mehr los. Aber ist das schlimm?“

Streng genommen ist das Scillablütenfest schon immer eine Art Nachbarschaftstreff gewesen. „Es präsentiert den Berg, nicht den Konsum“, wie es später Judith Jungfels im Mittwochtheater formuliert. Nur wurden die Massen immer größer, zu Tausenden kamen Besucher auf den Lindener Gipfel. „Das wollten wir ohnehin entzerren“, so Jungfels. Das Coronavirus tat dann sein Übriges – nach einer Pause gibt es 2022 die Neuauflage als Scillablütenwochen.

Nun verteilen sich die Veranstaltungen – im Wesentlichen sind das Lesungen und Führungen – über den Zeitraum von zwei Wochen. Statt über einen einzigen Tag. Die Wege sind nun dennoch voll, aber man kommt ohne Gedränge voran. „Schon immer sagen die Menschen, sie wollen mal den Kopf frei bekommen. Jetzt, in der Pandemie, haben sie die Gelegenheit dazu“, sagt Anja Rother, die mit ihrem Mann Stefan hier ist. Man hört das heute sehr häufig hier: Weniger los als früher, und das ist auch gut so. Und das sei dann eben auch der Scillablüte gegönnt.