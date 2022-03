Hannover

Jeden Tag Sonne: Ein beständiges Hoch hat in dieser Woche für blauen Himmel und frühlingshafte Temperaturen in Niedersachsen gesorgt. Am Sonntag werden bis zu 14 Grad erwartet.

In der neuen Woche könnte damit erstmal Schluss sein. Am Montag ziehen Wolken auch. Auch Regen ist möglich. Auch an den kommenden Tage könnte das Wetter durchwachsen bleiben.

Grund genug, das schöne Wetter am Sonntag nochmal zu nutzen und ein paar Sonnenstrahlen zu tanken. Haben Sie Lust auf Fußball oder auf eine Outdoor-Foto-Ausstellung im Berggarten? Wir haben hier einige Tipps für den Sonntag in Hannover gesammelt.

Den Garten frühlingsfest machen

Viele nutzen die ersten warmen Tage, um ihre Gärten Balkone auf Vordermann zu bringen. Doch welche Blumen eignen sich jetzt am besten? Und welche sonstigen Gartenarbeiten stehen an? Wir haben einen Gärtnermeister nach seinen Tipps gefragt.

Tipps zum Wandern, Joggen oder Fahrrad fahren

Joggen: Wo sind eigentliche Ihre beliebtesten Joggingstrecken? Auch in der HAZ-Redaktion ist die Langstrecke für einige Kolleginnen und Kollegen der Renner. Ricklinger Kiesteiche, Mittellandkanal, Eilenriede, Großer Garten, Leinemasch und Herrenhausen – wo wir unsere Runden drehen, lesen Sie hier.

Wandern: Ob kleiner Spaziergang mit Kindern oder anspruchsvolle Wanderung: Im Deister rund um Wennigsen gibt es zahlreiche Routen, auf denen Aktive den Wald erkunden können. Gerade in der Corona-Krise sei der Ausflug in die Natur eine gute Abwechslung vom Alltag, meinen Amirah Adam vom Tourismus-Service Wennigsen und Winni Gehrke, der zahlreiche der Wanderrouten konzipiert hat. Für uns haben sie eine Auswahl ihrer liebsten Routen zusammengestellt.

Eilenriede: Kennen Sie schon den Grünen Faden, der durch die Eilenriede führt (in Analogie zum Roten Faden in City und Altstadt)? Dicke Holzblöcke markieren die 27 Stationen in der Eilenriede, wer dem Weg folgt, erkundet 650 Jahre Geschichte. Die Hannoveraner fanden im Stadtwald einst nicht nur Bau- und Brennholz – sie entdeckten ihn auch früh als Erholungsraum. Der neue Waldgeschichtspfad startet am Walter-Meyer-Weg nahe der Petrikirche in Kleefeld. Und er startet im Jahr 1371. Die Jahreszahl ist in grüner Farbe auf den Asphalt geschrieben, grüne Markierungen verbinden die Stationen. Der detaillierte Bericht steht hier.

Radtouren: Sind Sie beim Radeln eher der Typ Flachetappe oder strampeln Sie lieber im Team „rauf und runter“? In unserem Freizeit-Newsletter geben wir regelmäßig Touren-Tipps. Hier finden Sie eine Übersicht, jeweils mit Karte und Kurzbeschreibung, was es links und rechts des Weges zu entdecken gibt. Stöbern Sie doch mal nach interessanten Zielen.

Den Frühling fotografieren

Sie haben schöne Fotos vom Frühling in der Region Hannover gemacht? Dann freuen wir uns über Ihre Impressionen. Hier können Sie Ihre Bilder einfach hochladen. Die besten Fotos werden regelmäßig auf unserer Instagram-Seite sowie bei Facebook veröffentlicht.

