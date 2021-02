Corona-Lockdown - Frühstück to go in Hannover: Diese Cafés bieten Essen zum Mitnehmen an

Noch ist Frühstücken in einem Restaurant oder einem Café in der Stadt wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Einige Gastronomen bieten ihre Speisen auch zur Mitnahme an. Andere liefern sogar. Eine Übersicht zu Angeboten in Hannover.