Frust bei Schülern und Lehrern: Warum Schulwechsler Hannover große Probleme machen

Die 6. bis 9. Klassen an den Gesamtschulen, Oberschulen und Realschulen sind voll. Dennoch gibt es immer wieder Schüler, die Plätze dort suchen – etwa zu Schuljahresanfang und zum Halbjahreswechsel Ende Januar. Die meisten sind am Gymnasien überfordert, sie werden zwangsweise auf eine IGS oder eine Realschule geschickt. Diese Wanderung zwischen den Schulformen dürfte derzeit Hannovers größtes Schulproblem sein. Worum geht es? Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Warum müssen Kinder überhaupt die Schulform wechseln?

Es gibt zwei Fälle: Wer sitzen bleibt und auch im zweiten Anlauf die Klasse nicht schafft, muss auf die nächst niedrigere Schulform gehen – also etwa vom Gymnasium auf die Realschule oder von der Realschule auf die Oberschule. Das Gleiche gilt für Schüler, die in zwei aufeinanderfolgenden Jahrgängen scheitern und nicht versetzt werden.

Viele betroffene Schüler wählen eine Integrierte Gesamtschule, in der alle Leistungsniveaus zusammen unterrichtet werden, aber auch von dort wechseln Schüler auf andere Schulformen. In Hannover wechseln pro Schuljahr etwa 600 Kinder die Schulform, etwa die Hälfte kommt vom Gymnasium.

Warum scheitern so viele Schüler am Gymnasium ?

Nahezu 54 Prozent der Eltern angehender Fünftklässler entscheiden sich fürs Gymnasium. Nicht immer ist das auch die richtige Wahl für das eigene Kind. Das Abitur gilt nach wie vor als Hauptziel und das Gymnasium als Königsweg dahin. Viele Eltern wissen nicht, dass man auch mit einem erweiterten Sekundarabschluss I (etwa an Haupt- und Realschule) zur Oberstufe wechseln kann, dass auch Integrierte Gesamtschulen oder Berufliche Gymnasien zur Allgemeinen Hochschulreife führen oder dass man auch als Meister studieren kann. Informationsangebote würden aber oft nur von den Eltern angenommen, bei denen die Schulwahl eher unproblematisch sei, sagen Rektoren.

Wer am Gymnasium nicht klar kommt, scheitert meist schon in den unteren Jahrgängen. Die Einführung der zweiten Fremdsprache in der 6. Klasse sei so ein Kristallisationspunkt, sagt Karl-Heinz Heinemann, Sprecher der 17 Gymnasien in der Stadt Hannover und selbst Leiter der Lutherschule in der Nordstadt. Kinder wüssten oft selbst, ob sie überfordert seien oder nicht. Der Direktor rät: „,Eltern, hört auf eure Kinder, vertraut ihrem Bauchgefühl.“

Kann ein Schulwechsel auch eine neue Chance sein?

Ja, meint Heinemann. „Für die betroffenen Schüler kann es eine positive Erfahrung sein, wenn sie aus dem permanenten Leistungsdruck herauskommen.“ In der neuen Schule schreiben sie dann bessere Noten, haben wieder Erfolgserlebnisse.

Wenn Schüler aus dem permanenten Leistungsdruck herauskommen, kann das für sie eine Erleichterung sein, sagt ein Gymnasialleiter. Quelle: Christin Klose/dpa (Symbolbild)

Wie verkraften Kinder den Schulformwechsel emotional?

Oft nicht so gut. Viele ehemalige Gymnasiasten landen an der Realschule: „Das Selbstbewusstsein ist erst mal im Keller, da muss ganz viel Aufbauarbeit geleistet werden“, sagt Cornelia Weller von der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule. Auch die Realschüler geben leistungsschwache Schüler nach unten ab – etwa an die Oberschulen. Den aufnehmenden Schulen machen weniger die schulischen Misserfolge der Wechsler Sorgen als vielmehr deren Disziplinlosigkeit. Gefrustete Schüler reagierten mit Gewaltausbrüchen, Regelverstößen oder Brandstiftungen auf der Toilette.

Ein Schulformwechsel sei meist ein Abstieg, der auch als solcher empfunden werde, sagt Michael Bax, Sprecher der Integrierten Gesamtschulen in Hannover und selbst Leiter der Leonore-Goldschmidt-Schule. Die Durchlässigkeit nach unten sei größer als nach oben: „Auf 20 Abschulungen kommt ein Aufstieg.“

Wie kann man den gefrusteten Jugendlichen Halt geben?

In einer jahrgangsgemischten sogenannten Sprungbrettklasse versucht die Peter-Ustinov-Schule in Ricklingen, den Jugendlichen erst mal wieder so etwas wie eine Alltagsstruktur mitzugeben, wie Leiterin Karin Haller jüngst im Schulausschuss der Stadt Hannover anschaulich vermittelte. Dort lege man Wochenziele fest, etwa: „Ich komme pünktlich“, „Ich komme an zwei Tagen in der Woche pünktlich“ oder „Ich spucke nicht mehr auf den Boden.“ Wichtig sei es, über interkulturelle Assistenten auch die Eltern zu erreichen. Wer sich an Regeln hält, darf in eine Regelklasse, manchmal erst auch nur ein paar Stunden pro Tag.

Wer gefrustet ist, schlägt leichter zu (Symbolfoto). Quelle: Oliver Berg / dpa

Auch IGS-Leiter Bax spricht von Schülern, die sich von der Gesellschaft aussortiert fühlen und sich in Parallelgesellschaften zurückziehen. Wohnortnähe spiele leider keine Rolle bei der Schulplatzzuweisung: „Fahrwege von 60 Minuten sind nicht gut für die Identifikation mit der neuen Schule.“ Die Schüler reagierten mit Aggression und Gewalt, die Zahl der Klassenkonferenzen steige.

Viele Familien, die sich im staatlichen Schulsystem nicht mehr gut aufgehoben fühlen, wechseln auf private Schulen, auf die katholische Ludwig-Windthorst-Oberschule, auf die Montessori-Schule oder auf eine Waldorfschule.

Sind immer schlechte Leistungen der Grund für einen Wechsel?

Nein, manchmal auch schlechtes Benehmen. Schulleiter Bax bemängelt, dass schlechtes Arbeits- und Sozialverhalten und nicht nur schlechte Leistungen in Hauptfächern häufig Gründe für die sogenannten Abschulungen seien: „Eine 5 in Hauswirtschaft und eine in Chemie kann doch nicht ernsthaft ein Grund sein.“

Schulen trennten sich so von unliebsamen Jugendlichen, manchmal sogar von einer ganzen Clique, die dann an eine Schule kämen, die sie nie gewollt hätten.

Die neue Schule wird von vielen Wechseln nicht gerade positiv aufgenommen. Quelle: Christian Charisius/dpa

Werden die Schulformwechsler gerecht verteilt?

Nein, sagt Elternvertreter Bernd Feierabend. Gerade die Gesamtschulen, die nicht so beliebt seien und daher noch viele freie Plätze hätten, müssten zahlreiche Wechsler aufnehmen. Zuletzt seien dies insbesondere die IGS Kronsberg und die IGS Badenstedt gewesen, was wiederum diese Standorte noch unattraktiver mache.

Eltern empfänden den Schulwechsel ihres Kindes auch als einen sozialen Abstieg und würden oft alleine gelassen mit dem Wechsel, sagt ein Elternvertreter von der IGS Kronsberg. Im Sommer 2020 soll es erstmals eine zweite Verteilerkonferenz kurz vor Ende der Sommerferien geben und nicht nur eine zum Ende des Schuljahres. 2019 hatten nämlich bis kurz vor Schulstart 80 Kinder noch gar keinen Schulplatz, im Frühjahr musste eine 16-Jährige drei Monate auf einen Platz warten.

Belastet der Schulformwechsel auch die Lehrer?

Nicht nur Schüler, sondern auch Pädagogen litten unter dem Wechsel, sagt Harald Haupt, Kreisvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW). Für Lehrer sei es eine Sisyphusarbeit, eine jedes Jahr neu zusammengewürfelte Lerngruppe zu einer Gemeinschaft zu formen.

Der frühere Leiter der Albrecht-Dürer-Förderschule, Hans-Jürgen Ladewig, nennt die Realschulen „Austauschpuffer zwischen Gymnasium und IGS sowie den Oberschulen“. Die Gymnasien seien der Ort für das Abitur und die Hoffnung darauf, die Gesamtschulen der Ort für den mittleren Abschluss mit der Möglichkeit auf mehr und die Oberschulen der Ort für mögliche Hauptschulabschlüsse und Förderschüler. Wenn das Schulangebot aus Traumschule, Restschule und etwas dazwischen bestehe, dürfe man sich nicht wundern, dass sich die Eltern von Viertklässlern zu 53 Prozent für die Traumschule Gymnasium entschieden.

Die GEW empfiehlt klar ein Zweisäulenmodell aus Gymnasien und Gesamtschulen. Wer dann an eine IGS wechseln müsste, empfinde das nicht unbedingt als Scheitern, da man auch dort das Abitur ablegen könnte.

Kann man Abschulungen nicht einfach abschaffen?

Das wäre vielleicht politisch wünschenswert, rechtlich aber nicht zulässig „Am besten wäre es, wenn es gar keine Abschulungen gäbe“, sagt Grünen-Politikerin Silvia Klingenburg-Pülm. Das dürfte aber ein frommer Wunsch bleiben, solange das niedersächsische Schulgesetz Unterricht auf Realschulniveau an Gymnasien nicht zulässt.

