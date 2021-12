Hannover

Etliche Bewohner der Umlandkommunen müssen ihre alten Führerscheine gegen neue EU-Fahrerlaubniskarten umtauschen – doch die Führerscheinstelle der Region Hannover steckt in einem Bearbeitungsstau fest. Es kommt zu monatelangen Verzögerungen, zudem ist das Amt weder telefonisch noch per E-Mail erreichbar, wie HAZ-Leser berichten. Die CDU, größte Oppositionspartei in der Regionsversammlung, hält sich dennoch mit Kritik zurück. „Wir müssen wegen der Corona-Pandemie mildernde Umstände walten lassen“, sagt Fraktionschef Bernward Schlossarek.

Behörde weder telefonisch noch per Mail erreichbar

Ein HAZ-Leser berichtet, dass er bereits Ende Juni einen Antrag auf Führerscheintausch gestellt und bis zum heutigen Tage nichts von der Behörde gehört habe. Die Verwaltungsgebühr von 30,39 Euro habe er pflichtgemäß im Juli überwiesen. „Telefonische Anfragen bei der Region sind zurzeit nicht möglich. Entsprechende E-Mails werden nicht beantwortet“, ärgert sich der Leser. Vor einer Woche habe er sich schriftlich beim Regionspräsidenten beschwert. Eine Antwort blieb bisher aus.

CDU: Region hat alle Hände voll damit zu tun, die Corona-Pandemie einzudämmen

CDU-Regionsfraktionschef Schlossarek versteht den Ärger der Bürger. „Selbstverständlich muss das alles schneller und bürgerfreundlicher gehen“, sagt er. Dennoch habe die Region derzeit alle Hände voll zu tun, die Corona-Pandemie einzudämmen. „Das müssen wir berücksichtigen“, findet Schlossarek.

Die Regionsverwaltung beteuert, jetzt alles dafür zu tun, den Antragsstau zu beheben. So soll es unter anderem noch in diesem Jahr möglich sein, den Führerscheintausch online am heimischen Bildschirm zu erledigen.

Von Andreas Schinkel