Schon das vergangene Jahr 2019 brachte einen Rekord: Rund 20.000 Gäste waren bei den Hannover-Führungen von Stattreisen dabei. Und 2020 sollen es noch einmal mehr werden. Denn der Verein Stattreisen feiert seinen 30. Geburtstag. Neben einer Party sind in diesem Jahr daher auch verschiedene Vergünstigungen geplant. Höhepunkt des Geburtstagsjahres soll eine „umweltfreundliche Kreuzfahrt“ durch Hannover am 10. Mai sein. Zahlreiche kleine Touren starten dann in den Stadtteilen, die Teilnehmer treffen sich schließlich zu einem großen Fest auf dem Ballhofplatz.

Verein hofft auf mehr Hannoveraner

Stattreisen-Vorstandsmitglied Barbara Fleischer hofft auch noch mehr Teilnehmer der unterschiedlichen Touren, die auch aus Hannover kommen. „Die Hannoveraner sind überall auf der Welt unterwegs und erkunden andere Städte mit dem Reiseführer“, sagte sie bei der Vorstellung des Jubiläumsprogramms. „Und hier wissen viele Hannoveraner gar nicht, an welchen besonderen Orten sie täglich vorbeigehen“, meint Fleischer.

Das Besondere an Stattreisen seien die anderen Wege, die der Verein bei den Führungen gehe, hebt Fleischer hervor. „Wir betreten nicht die ausgetretenen Pfade, sondern zeigen, was dahinter steckt. Wir verführen die Menschen.“ Deshalb begeistere Stattreisen immer wieder auch Menschen, die sich eigentlich nicht für Stadtgeschichte interessierten. Das Motto der Gründung, das auch die Idee für den Vereinsnamen gegeben habe, habe gelautet: „Entdecke die eigene Stadt anSTATT zu verREISEN“. Diese Maxime gelte bis heute.

Start 1990 mit 13 Führungen

Der Verein begann im Jahr 1990 mit 13 Führungen, acht Stadtführern und zwei Mitarbeitern. Im Geburtstagsjahr können die Gäste nun aus mehr als 80 unterschiedlichen Führungen wählen. Sie werden dabei von mehr als 60 Tourguides und Darstellern informiert und unterhalten, sechs Mitarbeiterinnen kümmern sich um die Organisation. Der Verein hat neben Stadtführungen auch Theaterspaziergänge, Rallyes, Kanu- und Fahrradtouren sowie kulinarische Touren im Angebot. Seit 30 Jahren steht die Idee im Vordergrund, Hannover aus ungewohnten und spannenden Perspektiven zu zeigen.

Verein gibt Geburtstagsrabatt

In diesem Jahr gibt es jeden Monat auf eine ausgewählte Tour einen Geburtstagsrabatt. Im Januar wird das die Uni-Tour „Welfenschloss und Wissenschaft“ sein, die am Sonnabend, 25. Januar, um 11 Uhr beginnt. Schulklassen können bei einem Malwettbewerb eine Schulklassen-Tour gewinnen. Und wer in diesem Jahr 30 Jahre alt wird, kann bestimmte Rundgänge sogar kostenlos mitmachen. Eine Übersicht über alle Touren isthier zu finden.

