Führungskräfte bei der Stadt Hannover - Neuer Baudezernent: Thomas Vielhaber tritt Amt an – und will Autoverkehr in der City „zügig reduzieren“

Hannovers neuer Baudezernent Thomas Vielhaber (SPD) tritt nun sein Amt an. Damit ist die neue Führungsriege im hannoverschen Rathaus wieder komplett. Vielhaber spricht sich ebenso wie sein Chef, Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), für eine autofreie City aus.