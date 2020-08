Hannover

Die Geschichte des Flüchtlings Muhanna Younes ist nicht ganz so prachtvoll wie das Märchen vom Tellerwäscher, der zum Millionär wird. Ein bisschen ähneln sie sich aber doch. Younes ist seit seiner Ankunft in Deutschland vor sechs Jahren vertraut mit provisorischen Behausungen jeder Größe. Durchgangslager Friedland, ein Klassenzimmer im Schulzentrum, später eine Unterkunft für Flüchtlinge. Wohin er sah, immer waren andere in der Nähe. Der Syrer, heute 33 Jahre alt, lebte in einem fremden Land, er besaß nichts außer seinem Willen, herauszukommen aus dieser Enge.

Er hat es geschafft. Noch immer öffnet er beinahe jeden Tag die Tür zur DRK-Flüchtlingsunterkunft in Hemmingen, nur geht er nicht in eines der Zimmer entlang der Flure, sondern in ein Büro. Es ist sein Büro, das Büro des Leiters. Menschen aus vier Nationen leben hier, er fühlt sich für sie verantwortlich, und er weiß, was sie beschäftigt. Younes sagt, er verstehe die Wut und Aufregung, die Bewohner manchmal packt, er kennt aus eigener Erfahrung die Ungeduld, wenn die unergründliche Bürokratie langsam mahlt, und er weiß, dass Deutsch eine schwer zu lernende Sprache sein kann.

Deutsch lernen und Geduld haben

„Es ist heikel“, sagt Younes, der ein sehr reflektierender Mensch ist, „ich sehe mich noch zu sehr auf Seiten der Flüchtlinge. Aber das darf ich nicht, ich muss unparteiisch sein.“ Was er im Verwaltungsgetriebe tun kann, ist zuzuhören. Er glaubt, dass sich Flüchtlingen Türen öffnen, die geschlossen scheinen, wenn sie die unbekannte Sprache lernen und überhaupt Geduld aufbringen. „Das sind Fähigkeiten, die man braucht, um sich zu integrieren.“ Und noch immer, wie schon früher als Projektmitarbeiter beim Roten Kreuz, warnt er die Bewohner davor, schnelles Geld in billigen Jobs zu verdienen und dafür Weiterbildung dranzugeben. Er selbst bezahlte Sprachkurse vom Ersparten, um schneller voranzukommen.

Muhanna Younes vor dem Flüchtlingsheim in Hemmingen. Quelle: Irving Villegas

Der neue Beruf ist Teil seines Gefühls, nach seiner Flucht hierzulande angekommen zu sein. Dieses Gefühl erreichte ihn aus heiterem Himmel eines Nachmittags, er saß in einem Café vorm Hauptbahnhof. Die Umgebung erschien dem Syrer plötzlich nicht mehr fremd, das Aussehen der Menschen machte einen vertrauten Eindruck. Hannover, sagt er, war jetzt auch seine Stadt. Dieser Augenblick beim Kaffee war für Muhanna Younes die Bestätigung, dass sein Plan in Deutschland richtig war: „Wenn du dich engagierst und die Regeln respektierst, bekommst du etwas zurück.“

Doch alles richtig zu machen im neuen Land, sich weiterzubilden und die Sprache zu lernen, bedeutet nicht, dass sich zwangsläufig jeder Wunsch erfüllt.

Kann gut ein, dass Kusay Alhamwi vielen Menschen in Hannover kein Unbekannter ist. Nicht als Innenarchitekt, sondern als freundlicher Mini-Jobber, der an Haustüren klingelt und Sushi bringt. Es ist nicht sein Traumberuf, die Arbeit als Lieferant für ein Restaurant ist als Übergang gedacht. „Aber besser, als zu Hause zu sitzen und nichts zu machen“, sagt Alhamwi am Telefon in tadellosem Deutsch.

Kusay Alhamwi, 29, sucht eine Stelle als Innenarchitekt. Quelle: Irving Villegas

Seit knapp fünf Jahren lebt der 29 Jahre alte Syrer, gebürtig aus der Hauptstadt Damaskus, in Hannover. Er ist mit einem abgeschlossenen Studium der Innenarchitektur gekommen, Einblicke in die Praxis erhielt er zu Hause bei seinem Vater, einem Architekten. Kreativ mit Stoffen, Farben, Licht, Material und Räumen umgehen, Kunden beraten, auf Menschen zugehen – das will Alhamwi auch in Deutschland zu seinem Beruf machen.

Trotz bester Qualifikation noch keine Stelle

Er hat in Hannover dafür getan, was er konnte. Sein Universitätsabschluss ist inzwischen anerkannt, das Asylverfahren abgeschlossen, jedem Sprachkurs folgte der nächste, immer ging es einen Schwierigkeitsgrad hinauf. Alhamwi absolvierte eine Fortbildung bei der Architektenkammer und später eine Weiterbildung am Institut für berufliche Bildung. Jetzt lernt er bei einem Bewerbungscoach. Weil er nicht allein vom Job-Center leben wollte, jobbte er in der Gastronomie, unter anderem als Barmann. Eine Episode, die Kusay Alhamwi mit einem Lachen erzählt, als wunderte ihn, was das Leben alles bereithalten kann.

In der Theorie erfüllt der Syrer alle Voraussetzungen, die Arbeitgeber von Geflüchteten erwarten. Die Qualifikation stimmt, Sprachkenntnisse könnten kaum besser sein. Doch trotz einer Handvoll Vorstellungsgesprächen hat es mit einem Job bislang nicht geklappt. Einmal wollte er sich nicht unter Wert verkaufen, als er von Gehaltsvorstellungen eines Chefs hörte. Ein anderes Mal, nachdem schon alles klar schien mit dem Betrieb, scheiterte es an seinem Pass, der ohne Visum Auslandsreisen unmöglich macht. Und in diesen Corona-Monaten sind Firmen vorsichtig mit Neueinstellungen.

Also liefert Alhamwi vorerst weiter Sushi aus. Nichts ist zu hören von einer Klage darüber. Er engagiert sich, respektiert die Regeln und nutzt den Job als Gelegenheit, eigenes Geld zu verdienen, in einer Wohnung zu leben und mehr Routine in der deutschen Sprache zu bekommen. Sein Traum, Innenarchitekt zu werden, bleibt. Er ist optimistisch. „Es ist jetzt schwierig“, sagt Kusay Alhamwi“, „aber dann wird alles gut.“

Von Gunnar Menkens