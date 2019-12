Hannover

Binnen weniger Tage sind in Hannover mehrere kleinere Geschäfte überfallen worden, stets ist der Täter ein bewaffneter Mann. Bislang traf es einen Blumenladen, ein Sonnenstudio, eine Bäckerei und ein Kleidungsgeschäft – nun kam auch noch eine Tankstelle dazu. Wie die Polizei auf HAZ-Anfrage bestätigt, sehen die Ermittler Übereinstimmungen bei Vorgehensweise und Täterbeschreibungen. Handelt es sich um denselben Räuber?

Überfall am zweiten Weihnachtsfeiertag in Linden

Der jüngste Überfall ereignete sich am zweiten Weihnachtstag in Linden-Mitte. Der Unbekannte betrat gegen 19 Uhr die Shell-Tankstelle an der Bardowicker Straße/Ecke Fössestraße. „Er bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte Geld“, sagt Polizeisprecherin Antje Heilmann. Die 22-Jährige leistete keinen Widerstand, der Unbekannte floh anschließend mit der Beute. Die Fahndung nach dem Räuber verlief erfolglos.

Täter spricht Hochdeutsch

Die Mitarbeiterin beschreibt den Unbekannten als etwa 1,70 Meter groß und 50 Jahre alt. Das Erscheinungsbild des kräftig gebauten Mannes war südeuropäisch. Er hat dunkle Augen, einen dunklen Teint und sprach Hochdeutsch. Während des Überfalls trug der Räuber eine schwarze Jacke und Hose, dazu eine dunkle Mütze.

Und diese Beschreibung passt ebenso zu den Überfällen zwischen dem 20. und 23. Dezember auf vier Geschäfte in der Calenberger Neustadt, in der Südstadt und in Seelhorst. Der Gesuchte ist stets bewaffnet, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sowie 35 bis 50 Jahre alt. Nach dem Überfall auf die Bäckerei an der Liebrechtstraße ( Seelhorst) am 23. Dezember wurde das Gesicht des Täters als rund beschrieben, die Angestellte des Kleidungsgeschäfts an der Marienstraße sprach am 20. Dezember von einem „Mondgesicht“.

In drei Fällen trug der Mann mit dem „Mondgesicht“ eine Mütze

Der Räuber, der am 21. Dezember den Blumenladen an der Calenberger Straße überfiel, war wie auch beim Sonnenstudio an der Hildesheimer Straße am 22. Dezember und beim Tankstellenüberfall kräftig gebaut sowie südländisch aussehend. Die Opfer im Kleidungsgeschäft, Solarium und in der Shell-Filiale gaben an, der Räuber sprach akzentfrei Hochdeutsch. In drei Fällen trug der Täter eine dunkle oder schwarze Mütze.

Täter schlug Angestellte nieder

Allerdings weichen die Beschreibungen manchmal in Nuancen voneinander ab. So hatte der Täter mal einen Spitzbart ( Sonnenstudio), im Blumenladen war es ein Vollbart. Beim Überfall auf die Bäckerei wurde der Gesuchte zudem das einzige Mal handgreiflich und schlug die schreiende Angestellte mit der Schusswaffe nieder.

Polizei prüft Zusammenhänge

„Wir prüfen, ob es Zusammenhänge gibt“, sagt Polizeisprecherin Heilmann. Auch den Ermittlern seien bereits Ähnlichkeiten aufgefallen. Es wurden Spuren gesichert worden, darunter auch Videoaufzeichnungen aus der Tankstelle und der U-Bahnstation Schlägerstraße – in die Richtung soll der Räuber nach dem Überfall auf das Sonnenstudio geflohen sein. Hinweise zu allen Taten nimmt die Polizei unter Telefon (0511) 109 55 55 entgegen.

