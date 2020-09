Hannover

Die Region hat ein Solarkataster anfertigen lassen und schaltet es am Donnerstag, 1. Oktober, im Internet frei. Mit dessen Hilfe können Hausbesitzer in der Stadt und im Umland ermitteln, ob das Dach ihrer Immobilie für die Installation einer Fotovoltaik- oder Solarthermieanlage geeignet ist. „Wir wollen Eigentümer zu Investitionen in Klima- und Umweltschutz ermutigen“, sagt Christine Karasch, Umweltdezernentin der Region.

Kataster basiert auf 3-D-Laserscan-Daten

Das Kataster basiert auf 3-D-Laserscan-Daten, die das Landesamt für Geoinformation und Landesentwicklung im Jahr 2016 bei Flügen über die Region ermittelt hat. „Aktuellere Daten gibt es nicht“, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann.

Bei den erfassten Häusern sind physikalische Größen wie Dachneigung und Verschattung berücksichtigt worden. Zudem wurde für jede geeignete Fläche die maximal installierbare Leistung, der damit zu erzielende Strom- oder Wärmeertrag sowie die rechnerische Kohlendioxideinsparung ermittelt. Das Ergebnis erscheint im Kataster auf den ersten Blick farblich: Grüne Dächer sind geeignet.

Finanzielle Förderung ist möglich

Für eine erste Einschätzung gibt das Kataster nach Angaben der Region erstaunlich gute Auskünfte. „Wer sich dann eine Solaranlage anschaffen will, sollte sich aber durch ein Fachunternehmen vertieft beraten lassen“, sagt Karasch. Die Dezernentin weist auch auf die Fördermöglichkeiten für Solarenergie aus entsprechenden Programmen des Bundes und der Region hin.

Ehrgeizige Klimaschutzziele

Das Solarkataster ist ein Baustein im Klimaschutzprogramm der Region. „Wir streben bis spätestens zum Jahr 2050 eine weitgehende Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen an“, erklärt Karasch. Dabei spielt die Sonne eine wichtige, aber ausbaubedürftige Rolle. Zurzeit werden in der Stadt und im Umland erst 110 Gigawattstunden jährlich aus der Sonnenenergie erzeugt; das sind 3,5 Prozent der gesetzten Zielmarke. „In den nächsten zwei Jahrzehnten müssten jährlich weitere 100 Gigawattstunden hinzukommen“, rechnet Karasch vor.

Das Solarkataster ist von Donnerstag an unter www.hannover.de/solarkataster aufrufbar. Immobilieneigentümer oder Erbbauberechtigte, die nicht wollen, dass ihr Haus dort erscheint, können es mit einem formlosen Widerspruch per Anschreiben an die Adresse Region Hannover, Klimaschutzleitstelle, Hildesheimer Straße 20, 30169 Hannover, löschen lassen. Informationen zu finanziellen Förderprogrammen stehen unter www.hannover.de/solaroffensive im Internet.

Von Bernd Haase