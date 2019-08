Hannover

Auf dem Maschsee waren am Sonnabend wieder die Enten los: 5000 quietschgelbe Plastikexemplare fielen mit dem Startschuss zum zehnten Entenrennen um 16.41 Uhr aus dem Netz eines Feuerwehrkrans in den See. Mithilfe eines Windstrahlers wurden den Enten Tempo gemacht. Nach 15 Minuten war das erste Exemplar im Ziel. Tausende Zuschauer verfolgten das Rennen von der Brüstung am Nordufer aus. Andere hatten sich Tretboote gemietet, um das Geschehen aus nächster Nähe zu verfolgen.

Erlös fließt in die Spenderdatei

Zum zehnten Mal fand das Duckfundracing des Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Registers auf dem See statt. Für 5 Euro waren die Enten für das Jedermannrennen zu ersteigern. Der Erlös aus dem Rennen kommt dem NKR-Förderverein zugute. Das Geld wird für die Aufnahme von Stammzellspendern und damit potenziellen Lebensrettern in die Spenderdatei eingesetzt. Gerade kämpft die 19-jährige Michelle Hohbein aus Rethen gegen Leukämie. Ihre einzige Überlebenschance ist eine Stammzellenspende. Auf dem Maschseefest konnten sich Besucher nach einer Typisierung in die Spenderdatei eintragen.

Vor dem großen Jedermannrennen lieferten sich 100 „Big Ducks“ gestaltet von Unternehmen, Verbänden und Vereinen aus Hannover und der Region einen Wettkampf. Dabei konnte sich der hannoversche Bäcker Bosselmann durchsetzen.

Von Manuel Behrens