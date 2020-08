Fund von Waffenarsenal in Hannover: 34-Jährige weiter auf der Flucht

Hannover

Das Waffenarsenal, das die Polizei am Montag in einer Wohnung in Hannover-Anderten ausgehoben hat, hat die Beamten offenbar völlig überrascht. Wie die Behörde am Mittwoch auf HAZ-Anfrage mitteilte, gab es im Vorfeld keinerlei Hinweise, dass die Mieterin über Gaspistolen, ein Gewehr und Sprengsätze verfügte. Woher das gefährliche Material stammt, ist noch unklar. Auch von der 34-Jährigen fehlt weiterhin jede Spur.

„Die Beamten wollten einen Haftbefehl wegen eines nicht bezahlten Bußgeldes der Landeshauptstadt Hannover vollstrecken“, sagt Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. Die 34-Jährige sollte für zwei Tage in Erzwingungshaft genommen werden. Als die Gesuchte aber nicht aufmachte, hätten die Beamten von außen in ihre Hochparterrewohnung an der Freidingstraße geschaut. „Es lagen keinerlei Erkenntnisse über mögliche Waffen vor“, sagt Shapovalova.

LKA sprengt Schieß- und Schwarzpulver

Die Wohnung sei lediglich durchsucht worden, weil durch die offene Balkontür Drogenutensilien zu sehen waren. Allerdings fanden die Polizisten neben Cannabispflanzen noch geladene Gaspistolen, ein Luftdruckgewehr, scharfe Munition, Pyrotechnik sowie unbekannte Spreng- und Brandvorrichtungen. Die Ermittler zogen Spezialisten des Landeskriminalamtes hinzu, die noch am Abend die gefundenen Schieß- und Schwarzpulvervorräte am Kronsberg sprengten.

Da die 34-Jährige weiterhin verschwunden ist, sind die Gründe für die Waffensammlung unklar. Laut Shapovalova schließen die Ermittler aber aus, dass die Gesuchte beispielsweise der Reichsbürger- oder Prepper-Bewegung angehört. Möglicherweise wurde das Equipment für Diebestouren benötigt, da in der Wohnung auch ein Müllsack mit diversen Kupferkabeln lag. Der zwischenzeitlich festgenommene Mitbewohner (37) schweigt zur Herkunft und zum Zweck des Arsenals.

Von Peer Hellerling