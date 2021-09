Hannover

„That’s the Time“ heißt es in der Songzeile des Erfolgshits „Time to Wonder“ von Fury in the Slaughterhouse. Es ist Zeit, dass die Pandemie zu Ende geht. Es ist Zeit, dass wieder Normalität einkehrt. Und die Musikgruppe hat am Sonntagabend einiges dafür getan. „Einfach Spaß haben, ohne Maske und ohne Abstand“, beschreibt Petra Kugel (53) aus Sarstedt ihre Erwartungen an das Konzert.

Doch es ist kein normales Konzert auf der Parkbühne. Es ist ein weltweit beachtetes Testlabor. Professor Holger Volk, Leiter der Klinik für Kleintiere an der Tierärztlichen Hochschule (TiHo), erklärt: „Es ist das erste Mal, dass die drei Corona-Testsysteme verglichen werden.“

Sechs Spürhunde im Einsatz

Denn in das Konzert kamen nur Menschen, die sich unmittelbar vorher einem Schnelltest unterzogen haben. Am Eingang vor der Parkbühne wurden den Musikfreunden dann Schweißproben aus der Armbeuge genommen. Ausgebildete Spürhunde rochen an den Wattepads, um festzustellen, ob sich Infizierte unter den Konzertbesuchern befinden. Gab ein Hund Alarm, folgte ein PCR-Test. Die Auswertung der Ergebnisse werde ein wenig dauern, erklärte Professor Volk.

Bei der Einlasskontrolle werden alle Gäste gebeten, drei Schweißproben für die Corona-Spürhunde abzugeben. Quelle: Nancy Heusel

Sechs Hunde waren am Sonntag im Einsatz. Das Besondere: Bei Laborversuchen erzielten die Vierbeiner eine Trefferquote von 94 Prozent. Schaffen sie das auch unter realen Bedingungen – mit den vielen unterschiedlichen Gerüchen, Lärm und nervösen Hundeführern? Auf einer Pressekonferenz meinte Professor Volk mit einem Lächeln: „Die Hunde sind die Coolsten.“ Zumindest Schäferhundmischling Poldi ließ den Pressetrubel ruhig über sich ergehen.

Großer Andrang im Testzen­trum

Schon am Nachmittag hatten die Menschen fast bis zur Marktkirche angestanden, um sich im Testzentrum in der Karmarschstraße auf das Virus untersuchen zu lassen. Sandra Hoffmann (49) ist Fury-Fan und eigens aus Westfalen angereist. „Mir fehlen die Konzerte extrem“, sagt sie. Als Rettungshundeführerin hätte sie auch gerne die Vierbeiner vor dem Konzert im Einsatz gesehen. Doch daraus wurde nichts. Denn die Supernasen wurden von den Menschen abgeschirmt, um nicht aus der Konzentration gebracht zu werden.

Das Projekt „Back to Culture“ ist der Rahmen für die große Studie von Professor Volk. Es folgen noch weitere Konzerte, um die Zahl der Probanden zu erhöhen. Und um Erfahrungen zu sammeln. Der TiHo-Professor gibt sich zurückhaltend optimistisch. Für heute sei er zufrieden, wenn die Hunde die eingeschleusten positiven Proben fänden. Denn bei der Impfquote und den 500 negativen Tests ist die Wahrscheinlichkeit, coronainfizierte Menschen zu finden, eher gering. Das Wissenschaftsministerium unterstützt „Back to Culture“ mit 1,3 Millionen Euro.

Von 400 bis 500 getesteten Personen sind sechs positiv

Konstantin Boeck im Testzentrum an der Karmarschstraße sagt, dass von 400 bis 500 getesteten Personen etwa sechs positiv seien.

Die Corona-Spürhunde versuchen, anhand von Schweißproben mit Corona infizierte Personen aufzuspüren. Quelle: Nancy Heusel

In dem Fury-Erfolgshit „Time to Wonder“ heißt es: „Don’t Worry About the World“. Um die Welt machten sich die Konzertbesucher am Sonntagabend weniger Sorgen. „Wir sind auch hier, um die Studie zu unterstützen“, sagt Kathrin Straube (39). „Die Studie ist einfach super“, sagt Harald (50) aus Oldenburg. Wohl kaum jemand unter den Fury-Fans dürfte ihm da widersprechen.

