Hannover

Markante Gebäude in der hannoverschen Innenstadt sind am Mittwochabend in buntes Licht getaucht: Die Regenbogenfarben umhüllen die HDI-Arena, der Hauptsitz der Nord/LB leuchtet durch die Glasfassade von innen und auch die Oper wird zu einem denkwürdigen Anlass angestrahlt.

Weil das Münchener Fußballstadion zum Gruppenspiel der Europameisterschaft zwischen Deutschland und Ungarn nicht in Regenbogenfarben in Szene gesetzt werden darf, übernehmen diesen Job nun andere Institutionen, Vereine, Unternehmen – und Fans. Das Verbot des europäischen Fußballverbands Uefa hat eine weitreichende Gegenreaktion auf sich gezogen, die auch die Menschen in der Landeshauptstadt beschäftigt.

„Wenn München nicht darf, dann macht das eben Hannover“

Die HDI-Arena am Maschsee etwa wird an diesem Abend in regenbogenfarbenes Licht gehüllt. Liu und Xiayang sind extra mit einer Flagge hergekommen, um sich das angeleuchtete Stadion von Hannover 96 anzusehen. Fußball interessiert sie nicht.

Zeichen der Solidarität gibt es auch in den Biergärten und Public-Viewing-Plätzen der Stadt. Am Centrum in Linden-Mitte hat Geschäftsführer Romec Manns das bis auf den letzten Platz besetzte Fußballareal mit einigen Regenbogenflaggen geschmückt. „Wenn München nicht darf, dann macht das eben Hannover“, sagt er. „Und Linden erst recht.“

Zur Galerie In Hannover schließen sich Fans, Institutionen und Unternehmen der Aktion für Weltoffenheit an – und bringen die Stadt zum leuchten. Hier gibt es die Bilder von einem bunten Fußballabend.

Doch um die Fahnen überhaupt zu bekommen, war einiges an Aufwand nötig. „Wir haben viele schwule und lesbische Menschen unter unseren Mitarbeiter“, so Romec. Eine Flagge habe jedoch niemand parat gehabt. „In der Stadt waren alle ausverkauft. Also sind wir zur Aids-Hilfe gefahren und haben dort welche gekauft“, sagt Romec.

Eine umfunktionierte Decke

Kreativ wurde auch Jammeh Hortensen, die im Gretchen-Biergarten der Faust am Grill steht. Eine originalgetreue Flagge habe sie nicht gekommen. „Aber ich wollte ein Zeichen setzen“, sagt sie. Also hat sie kurzerhand in einem Geschäft eine bunt-gestreifte Decke mit ähnlichem Farbmuster gekauft. „Die hat der Verkäufer aus dem Lager geholt“, sagt Jammeh. Jetzt hängt sie am an einem Geländer. Auch der Biergarten unweit der Leine ist bis auf den letzten Platz besetzt. Die umfunktionierte Decke ist für viele Besucher als Symbol zu sehen.

Jammeh Hortensen hat eine Decke zur Regenbogenfahne umfunktioniert. Quelle: Samantha Franson

Die Regenbogenoptik gilt als Symbol für Akzeptanz und Gleichberechtigung von Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren.

Onay zieht Fahne vor dem Rathaus auf

„Die Uefa will kein leuchtendes Zeichen für Weltoffenheit und Toleranz setzen, aber wir zeigen Flagge“, sagt Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) am Mittwochnachmittag, als er eine entsprechende Fahne vor dem Rathaus aufzieht. Ein weiteres Exemplar hängt zudem vor dem Haus der Region Hannover in der Südstadt. Auch Hannover Concerts macht mit und setzt die Großbildschirme am Theater am Aegi in Szene.

Oberbürgermeister Belit Onay hisst eine Regenbogenflagge am Friedrichswall vor dem Neuen Rathaus. Quelle: Tim Schaarschmidt

Hintergrund der Debatte ist ein Gesetz, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität in Ungarn einschränkt und vor Kurzem vom ungarischen Parlament gebilligt wurde. Das Gesetz gilt als besonderes Anliegen von Ministerpräsident Viktor Orban – der seine Reise zum Spiel nach München abgesagt hatte.

Von Manuel Behrens