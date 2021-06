Hannover

Spätestens mit dem ersten Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft gegen Frankreich am Dienstag um 21 Uhr dürfte die Aufmerksamkeit für die Titelkämpfe steigen. Public Viewing oder Rudelgucken wie bei früheren Gelegenheiten ist wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. In Gesellschaft und mit Freunden lässt sich die Partie trotzdem verfolgen, zumal laut Vorhersage das Wetter passen wird.

Das gilt beim Treffen zu Hause

Wer sich Freunde zum Fußballgucken nach Hause einlädt, muss die aktuellen Corona-Regeln beachten. Große Nachbarschaftsrunden oder Treffen sind in der Region Hannover weiterhin nicht zugelassen. Die geltenden Regeln erlauben erlauben Treffen von maximal zehn Personen aus höchstens drei Haushalten. Genesene, vollständig Geimpfte sowie Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt.

So läuft es im Biergarten

In fast allen Biergärten rollt der Ball auf der Leinwand oder auf Bildschirmen. Der Waterloo-Biergarten und derjenige am Lister Turm beispielsweise zeigen sämtliche Spiele. Gleiches gilt für den Biergarten Bischofshol, wobei dort für Spiele der deutschen Nationalmannschaft eine Gebühr von fünf Euro erhoben wird. Am Lindener Turm sind zunächst nur die Partien mit deutscher Beteiligung zu sehen, ab dem Viertelfinale dann alle.

Auch Kneipen schalten ein

Wer am Biertresen gucken möchte, hat dazu ebenfalls reichlich Gelegenheit. In der Klickmühle an der Leinstraße schräg gegenüber vom Landtag und im Bavarium an der Windmühlenstraße laufen alle Spiele bis auf diejenigen, die nur über Magenta TV ausgestrahlt werden. Auch Gosch in der Markthalle zählt zu den Betrieben in der Innenstadt, die Fußball zeigen.

Am Lindener Marktplatz bietet das Centrum Übertragungen an; in der Oststadt zeigt das Ramberg Eck an der Seumestraße Spiele. In der Südstadt hat sich der Stammplatz an der Ecke Altenbekener Damm/Hildesheimer Straße einen Namen als Sportsbar gemacht. Alternativen sind etwa die Unschlagbar an der Schlägerstraße oder das Wildcard auf dem Tennisgelände des HTV in der Bonner Straße. Das Stamme 96, Vereinsheim des Fußball-Zweitligisten Hannover 96 an der Stadionbrücke, ist ebenfalls dabei.

Anmerkung: Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Von Bernd Haase