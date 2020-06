So als Experiment sind Fußballspiele ohne Fans im Stadion ja mal ganz interessant. Mann hört erstmals, was Trainer und Spieler sich so zurufen. Aber eigentlich will man das gar nicht. Irgendetwas ist beim TV-Sport Fußball kaputt gegangen, findet unser Autor. Auch in diesem Spieltag der 1. und 2. Liga wird es wieder fehlen: das Grundrauschen.