Tausende Fußballfans schlendern die Bruchmeisterallee hinunter zum Stadion. Viele tragen schon jetzt eine Mund-Nase-Bedeckung, natürlich in den grün-weiß-schwarzen Vereinsfarben von Hannover 96. Es ist seltsam ruhig – keine Fangesänge, kein Gebrüll. Nichts deutet daraufhin, dass Hannover am heutigen Sonnabend gegen seinen Erzrivalen aus Braunschweig antritt. Eine Partie, die üblicherweise die höchste Leidenschaft eines jeden Fans entfacht, das Stadion bis auf den letzten Platz füllt und nicht selten abseits des Spiels zu Krawall führt. Von alldem ist heute nichts zu spüren. „Alles wirkt steril“, sagt 96-Fan Harald Sandler.

Dennoch liegen sich die Fans am Ende der mit 4:1 gewonnenen Partie in den Armen und feiern ihre Mannschaft. „Es hat sich schon gelohnt, ins Stadion zu gehen“, sagt 96-Fan Frank Wrede nach dem Spiel. Alle Zuschauer hätten sich auf den Rängen an die Corona-Regeln gehalten, manche Fans mussten jedoch von Ordnern ermahnt werden. „Insgesamt war das gut organisiert“, sagt Wrede. Das bestätigen andere Fans, die das Stadion verlassen. „Auch auf den Toiletten und an den Bierständen haben alle brav die Abstände eingehalten und Masken aufgesetzt“, sagt 96-Fan Niels.

96-Fan Harald Sandner vermisste die traditionelle Derby-Stimmung. Quelle: Samantha Franson

Gedränge vor der Gastronomie Nordkurve

Hannover 96 darf nur 9800 Zuschauer ins Stadion lassen, um die Corona-Abstände einhalten zu können. Gästefans sind nicht zugelassen. Nicht alle Karten wurden verkauft – im Stadion hat sich der Verein auf der großen Anzeigetafel bei 7.300 Fans bedankt. „Die Menschen haben Angst vor Ansteckung“, sagt ein Fan.

Vor dem Spiel weist die Polizei per Lautsprecherdurchsage immer wieder daraufhin, die Abstände von 1,50 Meter einzuhalten. Die Ermahnung gilt nicht für die Menschen mit ihren grünen Schals, die sich vor dem Stadioneingang sammeln. Dort warten Fußballfans in gebührendem Abstand auf die Sicherheitskontrollen. Die Polizei meint vielmehr jene Fußballgucker, die sich rund um die Gastronomie Nordkurve gegenüber dem Stadioneingang versammelt haben. Dicht gedrängt stehen sie zusammen, plauschen und trinken Bier.

In der Gastronomie Nordkurve sitzen die Fans dicht gedrängt. Quelle: Samantha Franson

„Wie bei einer Großbeerdigung“

„Das geht gar nicht“, sagt Andreas Ahrens mit Blick auf die Nordkurve. Sein Kumpel Martin Langsdorf hat vor dem Eingang zur Sicherheitskontrolle am Stadion bereits seine Maske übergestreift. „Jetzt ins Stadion zu gehen und wieder ein Spiel zu erleben, ist ein Stück Normalität“, sagt er. Klar sei leider auch, dass eine richtige Derby-Atmosphäre nicht aufkomme.

Alt-Fan Harald Sandner, Dauerkartenbesitzer seit 1994, drückt seine Erwartungshaltung noch deutlicher aus. „Das wird eine Stimmung wie bei einer Großbeerdigung“, meint er. Eigentlich lohne es sich kaum, ins Stadion zu gehen. Aber warum steht er dann hier mit seinem Fanschal? „Das ist ja das Verrückte. Ich bin dabei, obwohl die Vernunft sagt: Das ist eigentlich Quatsch“, sagt er.

Vor dem Eingang zum Stadion halten die Fans die Abstände ein. Quelle: Samantha Franson

Am Ende versöhnt die Fans das gute Ergebnis. „Wir haben ordentlich Krach gemacht in der Nordkurve“, sagt Stadionbesucher Frank Wrede. Das „Feeling“ sei da gewesen, trotz der geringen Zuschauerzahl. Und alles sei besser als ein Geisterspiel, ergänzt ein anderer Besucher.

Zuschauer in der Gaststätte Nordkurve zünden am Ende der Partie Feuerwerkskörper. Quelle: Andreas Schinkel

In der Gaststätte Nordkurve heizt sich am Ende der Partie die Stimmung noch einmal ordentlich auf. Fans zünden Rauchbomben und schießen Feuerwerkskörper in die Höhe. Die Polizei ermahnt per Lautsprecher, das bitte sein zu lassen und auf die Corona-Abstände zu achten. Den grölenden Fan-Pulk vor der Gaststätte interessiert das wenig. Die Polizei bringt einen Wasserwerfer in Stellung, Beamte in Kampfmontur gehen in Position. Ein paar Hundert begeisterte Fans ziehen später grölend ums Stadion und feiern den Sieg, dicht begleitet von Polizeitrupps. Das erinnert dann schon an alte Derby-Zeiten vor der Corona-Pandemie.

