Der Deutsche Fußball-Bund ( DFB), angeblich der größte Sportverband der Welt, betreibt in Hannover ein Tochterunternehmen, die DFB-IT. 44 fest angestellte Mitarbeiter und gut 15 Externe entwickeln und betreiben in der Nähe des Lister Platzes die Software für den Verband – bisher.

Ende 2021 soll die Abteilung in die neue Zentrale nach Frankfurt umziehen, die der DFB derzeit auf dem Gelände der ehemaligen Galopprennbahn in Niederrad baut. Damit werde der DFB effizienter und setzte seine Modernisierung fort, heißt es in einer Mitteilung zum Umzug. Es gebe ein klares Bekenntnis zum Thema Digitalisierung.

Spielbetrieb der Amateure digitalisiert

Tatsächlich ist der Spielbetrieb im Amateurfußball mittlerweile bundesweit bis hinunter in die Kreisklasse stark digitalisiert. Das sogenannte DFB-Net ist ein geschlossenes System, in dem Vereine, Mannschaften, Trainer und Schiedsrichter den Spielbetrieb planen. Die Unparteiischen sammeln heute auch nicht mehr wie früher vor der Partie die Spielerpässe ein – sie rufen die Namen in einer App auf. Die Spielberichtsbögen mit Toren, verteilten Karten und anderen Vorkommnissen auf dem Platz gibt es auch nur noch digital.

Zudem haben Vereinsmitglieder und Fans die Möglichkeit, über die Spiele zu berichten. Das wird dann bereits kurz nach der Partie auf der Internetseite fussball.de veröffentlicht. Das alles wurde in Hannover entwickelt und wird auch aus der List betrieben.

Standortgarantie läuft aus

Es gibt für die Tochter in Hannover eine Standortgarantie, die im kommenden Jahr abläuft. Und doch hat der Umzug die Mitarbeiter der DFB-IT nach Informationen der HAZ kalt erwischt. Vor knapp zwei Wochen bekamen sie sogenannte Änderungskündigungen überreicht. Die Mitarbeiter können nach Frankfurt mitgehen, sagt der DFB. Der Verband zahlt Makler- und Umzugskosten.

Wer aber nicht mitgehen will, ist seinen Job los. Einige Mitarbeiter hätten gerade erst in Hannover ein Haus gekauft, heißt es aus der Belegschaft. Für andere kommt ein Umzug nach Frankfurt aus anderen Gründen nicht in Betracht. „Die Stimmung ist am Boden“, sagt jemand aus dem Unternehmen. Abfindungsangebote habe es nicht gegeben.

Generell stellen die Softwarespezialisten am Standort in Hannover die Notwendigkeit infrage, alle Abteilungen des DFB unter einem Dach zu versammeln. „Wir arbeiten seit Corona alle im Homeoffice – das funktioniert.“ Die Geschäftsführung lehne aber alle Gesprächsversuche darüber ab. Beim DFB war für eine Stellungnahme niemand zu sprechen.

Von Karl Doeleke