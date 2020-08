Hannover

Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW), Laura Pooth, spricht sich klar gegen eine Maskenpflicht im Unterricht aus: „Die Stimme und die Mimik sind das Werkzeug der Lehrkraft, zur Kommunikation gehört ein offenes Gesicht“, sagte sie am Dienstag bei einer Pressekonferenz zum Schulstart. Das neue Schuljahr beginnt in Niedersachsen am Donnerstag.

Die Schüler müssten Umgang mit dem Mund-Nasen-Schutz lernen

Es sei auch wissenschaftlich umstritten, ob Alltagsmasken im Klassenraum die Infektionsgefahr tatsächlich eindämmten. Die Schüler müssten auch den richtigen Umgang mit dem Mund-Nasen-Schutz lernen, dazu gehörte das Händewaschen beim Anlegen und Abnehmen. Auf Fluren und Gängen, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden könne, seien Masken aber ein probates Mittel.

Anzeige

„Die Stimme und die Mimik sind das Werkzeug der Lehrkraft, zur Kommunikation gehört ein offenes Gesicht“: Laura Pooth. Quelle: Nancy Heusel

Weitere HAZ+ Artikel

„Schulen brauchen Zeit der Besinnung“

Schulen bräuchten Zeit, um sich nach der Corona-Pause erstmal wieder an den Alltag zu gewöhnen. Es sei falsch, das neue Schuljahr sofort mit Tests zu beginnen, um den Leistungsstand der Kinder zu überprüfen, wie in anderen Bundesländern. Die Schüler seien nach einem halben Jahr erstmals wieder im gesamten Klassenverband zusammen. Alle müssten sich an die neuen Umstände gewöhnen. Nötig sei eine Zeit der Besinnung. Man könne jetzt nicht innerhalb kurzer Zeit den verpassten Lernstoff den Schülern eintrichtern. Viele Kinder seien deutlich mehr belastet durch die Pandemie als befürchtet. Auch viele Lehrer und Schulleiter hätten in der Corona-Zeit mehr gearbeitet als vorher.

Zu wenig Lehrer eingestellt

Pooth kritisiert, dass viel zu wenige Lehrer für das neue Schuljahr eingestellt worden seien. Zwar würden vermutlich 90 Prozent der ausgeschriebenen 2338 Stellen besetzt, aber der tatsächliche Bedarf liege deutlich höher. Eigentlich hätten 2800 Pädagogen eingestellt werden müssen. Es sei falsch, dass das Land immer nur so viele Stellen ausschreibe, wie man vermutlich besetzen könne: „Wenn man die Latte immer nur so hoch legt, wie man springen kann, kommt man nie weiter.“ Gerade in den Bezirken Braunschweig und Lüneburg fehlten Lehrer, hier seien die Hälfte der Stellen an Haupt-, Real- und Oberschulen nicht besetzt worden, besser sehe es an den Gymnasien aus.

Studenten ohne Master und Referendariat unterrichten jetzt

Die Zahl der Abordnungen werde im neuen Schuljahr vermutlich sinken, auch deshalb weil das Land befristet viele Lehramtsstudenten eingestellt habe, die mit voller Stundenzahl unterrichteten, aber nur einen Bachelorabschluss, aber keinen Master, geschweige denn ein Referendariat hätten. Nicht nur Lehrer fehlten, seit 16 Jahren würden Hunderte pädagogische und therapeutische Mitarbeiter in Zwangsteilzeit gehalten. 340 Beschäftigte könnten ihre Stellen jetzt aufstocken, weitere 500 müssten weiter Teilzeit arbeiten.

Seife und Einmalhandtücher fehlen

Pooth sagt, viele Lehrer blickten mit Sorge auf den Schulstart. Bei einer Umfrage im Juli hatten 29 Prozent der befragten Pädagogen angegeben, dass an ihren Schulen Waschbecken, Seife und Einmalhandtücher fehlten, im Mai seien es 31 Prozent gewesen. Hier seien die Schulträger in der Pflicht, in einem „Schlussspurt“ alle Schulen bis Donnerstag ausreichend zu versorgen. Händewaschen sei das A und O in der Corona-Krise, dafür müssten an Schulen die grundsätzlichen Voraussetzungen geschaffen werden. An der GEW-Umfrage im Juli hatten insgesamt 2726 Lehrer teilgenommen.

Fortbildung zum digitalen Unterricht fehlt

Auch bei der Digitalisierung mangle es. So hätten 48 Prozent bei der Umfrage eine unzureichende technische Ausstattung bemängelt, außerdem fehlten Fortbildungen zum digitalen Unterricht. In den Sommerferien hätten 3000 Lehrer Schulungen des Niedersächsischen Landesinstituts für schulische Qualitätsentwicklung teilgenommen. Aber Interesse hätten weitaus mehr gehabt. „Es gibt zu wenig Angebote“, sagt Pooth. Aber digitaler Unterricht sei auch kein Allheilmittel, sondern nur ein weiteres Instrument: „Allein zuhause am Tablet lernen Kinder nicht das, was ihnen die Lehrkräfte in der Schule vermitteln.“

Von Saskia Döhner