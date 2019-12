Varieté-Theater in Hannover - So will das GOP sein Publikum 2020 begeistern

Mit der Show „Camping – Urlaub vom Winter“ startet das GOP Varieté-Theater Hannover ins Showjahr 2020. GOP-Direktor Dennis Bohnecke und der künstlerische Direktor Werner Buss zogen bei der Vorstellung des neuen Programms auch Bilanz. 130.000 Besucher kamen 2019 – das ist eine Steigerung um 10 Prozent.