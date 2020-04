Die Agentur für Arbeit in Hannover warnt vor Betrügern, die die Coronakrise ausnutzen. Im Namen der Behörde werden bundesweit täuschend echt aussehende E-Mails an Firmen verschickt, damit diese Kurzarbeitergeld beantragen. In Wirklichkeit wollen die Täter bloß an sensible Daten der Betriebe gelangen.