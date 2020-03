Hannover

Berlin, Hamburg, Frankfurt: In anderen Städten gibt es schon länger sogenannte Gabenzäune, an denen Menschen Tüten mit Lebensmitteln und Kleidung für obdachlose Menschen aufhängen können. Dank Julia Kashchuk und Vanessa Strauch gibt es seit dieser Woche auch einen am Weißekreuzplatz in Hannover.

Nüsse, Bananen und Handschuhe

„Es ist immer noch kalt und die sind Straßen leer. Wir haben uns gefragt, was jetzt die Menschen machen, die kein Zuhause haben’“, sagt Kashchuk. Um diesen zu helfen, haben die 31-Jährige und ihre Nachbarin Strauch Mitte der Woche kurzerhand zehn Tüten mit Schals, Handschuhen, verpackten Lebensmitteln, Nüssen und Bananen an einen Zaun am Weißekreuzplatz gehängt – sowie ein Schild, auf dem eine Anleitung für weitere Spenden am Gabenzaun steht. So gehören etwa weder ungewaschenes Obst und Gemüse noch Produkte, für die man Kochutensilien braucht, in die Tüte.

Die Initiatorinnen des Gabenzauns haben Hinweise für weitere Spender hinterlassen. Zum einen geben sie Anregungen für Spenden – und zum richtigen Umgang mit dem Gabenzaun. Quelle: privat

„Wir sind am Donnerstag mit zwei Obdachlosen ins Gespräch gekommen – die haben sich über die Spenden gefreut und sich bedankt“, sagte Kashchuk am Freitag. „Einer der beiden meinte, man höre derzeit viel von Hilfen für Unternehmen und hatte befürchtet, dass an Obdachlose wie ihn niemand denke.“

Auch auf der Social-Media-Plattform erhielten die Frauen positives Feedback – einige haben schon nachgezogen und ebenfalls Gabentüten aufgehängt. Die Obdachlosenhilfe Hannover kritisierte die Aktion derweil: Man könnte nicht sicherstellen, dass es keine Auseinandersetzungen um die Tüten gebe, außerdem seien diese unterschiedlich bestückt und bei steigenden Temperaturen bestehe das Risiko, dass die Lebensmittelspenden schnell schlecht würden, teilte die Organisation ihrerseits in einem Beitrag auf Facebook mit.

„Wir stehen hinter dem Projekt“

Kashchuk hält die Kritik der Obdachlosenhilfe an ihrer Initiative für „absolut berechtigt und nachvollziehbar“. Trotzdem stünden sowohl sie als auch Strauch weiter hinter dem Projekt. Man sei vielleicht etwas naiv an die Sache herangegangen, sagt Kashchuk. Ihr sei in etwa nicht bewusst gewesen, dass sie für den Gabenzaun eine Genehmigung von der Stadt brauche. Das wollen die Initiatorinnen nun nachholen. Sie haben die Verwaltung bereits kontaktiert und hoffen, eine Lösung zu finden, damit der Gabenzaun weiter bestehen kann. „Das Thema ist jetzt aktuell, wir haben ganz viel Zuspruch von Menschen bekommen, die helfen wollen“, sagt Kashchuk. „Diese Dynamik wollen wir nutzen.“

Von Nadine Wolter