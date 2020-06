Galeria Karstadt Kaufhof: 62 Filialen schließen – wie hart trifft es Hannover?

Köln/Hannover

Nach langen Verhandlungen haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaften bei dem in Turbulenzen steckenden Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof auf einen Sozialplan geeinigt. Danach werden nach Informationen der HAZ 62 von bundesweit 172 Filialen geschlossen. Wie am Donnerstag bekannt wurde, verlieren 6000 von aktuell rund 28 000 Mitarbeitern ihren Arbeitsplatz. Der Konzern bleibt somit bestehen, die Einschnitte sind etwas weniger stark als zunächst befürchtet. Lange war von 80 zu schließenden Filialen und 10 000 wegfallenden Arbeitsplätzen die Rede.

Heute Betriebsversammlungen

Noch nicht öffentlich geworden ist, welche Standorte der Konzern aufgibt. Zunächst sollen am heutigen Freitag bei Betriebsversammlungen in sämtlichen Häusern die Belegschaften informiert werden. Die Gespräche über die einzelnen Filialen waren kompliziert, weil nicht nur die Lage und die Umsätze, sondern auch die Besitzverhältnisse eine Rolle spielen. Einige Objekte gehören dem Konzern des Investors René Benko, andere sind gemietet. Die Sachwalter des im Schutzschirmverfahren steckenden Unternehmens haben mit Vermietern über Nachlässe verhandelt.

Anzeige

In Hannover geht es um fünf Häuser. Spekuliert worden ist immer wieder über die Zukunft des Kaufhofs an der Marktkirche und zuletzt auch über das Karstadt-Haus in der Georgstraße, weil es gemietet ist. Eines der beiden Sporthäuser dürfte ebenfalls gefährdet sein – entweder das von Karstadt in der Großen Packhofstraße, oder das Haus von Sport Scheck am Platz der Weltausstellung, das ebenfalls zur Unternehmensgruppe Signa von Benko gehört. Der große Kaufhof am Ernst-August-Platz stand bisher nicht zur Debatte. Weitere Filialen in Niedersachsen stehen unter anderem in Braunschweig, Celle und Hildesheim.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Galeria Kaufhof gilt als profitables Haus in Hannover. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Kein Personalabbau in den Häusern, die bleiben

Details zum Sozialplan wurden ebenfalls noch nicht bekannt, weil er erst am Donnerstagabend unterschrieben wurde. Vom Tisch sind nach Informationen der HAZ ein geplanter Personalabbau in den weiter bestehenden Häusern und Ausgliederungen von einzelnen Unternehmensteilen. Die Gewerkschaft Verdi hatte einen Interessensausgleich für die von Kündigungen betroffenen Mitarbeiter sowie eine Transfergesellschaft gefordert. Damit würden Beschäftigte nicht direkt arbeitslos, sondern erhalten ein Jahr lang Qualifizierungen und Schulungen und können in andere Jobs vermittelt werden.

Der Sanierungsdruck bei Galeria Karstadt Kaufhof ist gewaltig. Der Handelsriese war durch die pandemiebedingte Schließung aller Filialen in eine schwere Krise geraten. „Wir gehen von einer Milliarde Umsatzverlust in diesem Jahr aus und rechnen auch nicht damit, dass die Kunden im kommenden Jahr wieder so einkaufen werden wie vor Corona. Das heißt, bis Ende 2022 könnten die Umsatzeinbußen sogar auf insgesamt rund 1,4 Milliarden Euro steigen“, beschrieb der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz im Mai die Probleme des Konzerns.

Warnung vor Verödung der Innenstädte

In vielen Kommunen mit Häusern des Konzerns dürfte Alarmstimmung herrschen. Norbert Portz vom Deutschen Städte- und Gemeindebund warnte schon bei Bekanntwerden der ersten Schließungspläne im Mai vor der Gefahr einer Verödung vieler Innenstädte. „ Galeria Kaufhof Karstadt ist nicht irgendwer. Die Warenhäuser sind für viele Innenstädte systemrelevant“, sagte er seinerzeit. Gerade für viele strukturschwächere Innenstädte sei ein Verlust der Warenhäuser nach seiner Einschätzung kaum auszugleichen.

Von Bernd Haase