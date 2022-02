Hannover

Das Warten auf den Beginn des Umbaus der Galerie Luise geht weiter, denn noch immer liegt der Eigentümerin der Immobilie, der Momeni-Group aus Hamburg, keine Baugenehmigung vor. Die Stadt begründete dies am Freitag mit maßgeblichen Nachbesserungen beim Brandschutz, die man gefordert habe. „Die einzelnen Punkte sind mittlerweile geklärt, so dass wir zeitnah eine Baugenehmigung in Aussicht stellen können“, so Stadtsprecherin Michaela Steigerwald. Geschäftsführer Jan Heidelmann von Momeni bestätigte, dass der Umbau zeitnah starte.

Die Momeni-Group wollte eigentlich schon Ende vergangenen Jahres, spätestens Anfang Januar mit dem Bauprojekt starten, im Sommer 2021 hatte das Unternehmen den Bauantrag bei der Stadt eingereicht. Zeitnah hatten die Verantwortlichen damals auch die Umbaupläne kommuniziert – und waren guter Dinge, die in die Jahre gekommene Galerie Luise noch 2021 umbauen zu können.

Die ohnehin schon – auch personell bedingte – langwierige Bearbeitung des Bauantrags im Bauamt der Stadt wurde durch die Nachbesserungswünsche der Stadt offenbar noch zusätzlich gebremst. Momeni-Geschäftsführer Heidelmann dazu: „Was wir zügig nachgeliefert haben, wurde auf der anderen Seite nicht ganz so schnell bearbeitet.“

Pop-Up-Geschäfte in der Passage vermeiden Leerstand

Umbaupläne des Galerie-Vorbesitzers, die Accom aus München, gab es einige, sie haben sich allesamt zerschlagen. Das lange Warten auf den Umbau der ehemaligen Pracht-Einkaufspassage hat bei verschiedenen Mietern inzwischen zu Verdruss geführt. Einige haben der Galerie Luise den Rücken gekehrt, in Kürze macht dies auch die Galerie Mensing, immerhin einer der längsten Mieter am Ort. Die Galerie eröffnet im März an der Georgstraße neu. „Es ist schade, dass die Galerie Mensing geht, sie passt gut in die Passage“, sagt Jan Heiselmann. Der auslaufende Mietvertrag sei nicht verlängert worden. Größere Leerstände gibt es dennoch nicht, sogenannte Pop-Up-Geschäfte auf Zeit sorgen aktuell für Bestand in der Einkaufszeile.

Eigentümer investiert 20 Millionen Euro in den Umbau

Die Momeni-Group hatte die Galerie Luise 2019 gekauft, sie soll jetzt für 20 Millionen Euro umgebaut werden. „Mehr Shopping, mehr Lifestyle, mehr Genuss.“ Unter diesem Slogan bekommt die Galerie Luise eine Frischzellenkur. Architektonisch aufgewertet werden vor allem die beiden Eingänge der Galerie an der Joachimstraße (wird wieder geöffnet) und an der Luisenstraße mit zweigeschossigen Schaufensterfronten, einem hellen Entree und einer klar gegliederten Fassade an der Luisenstraße, bei der die Arkade verschwindet. Die wiederum prägt hauptsächlich den Eingang an der Joachimstraße, sie soll hell erleuchtet werden, und auch die Tiefgarageneinfahrt gestaltet Momeni neu.

Pläne: Die Unternehmensgruppe Momeni baut die Galerie Luise für etwa 20 Millionen Euro um. Quelle: moka-studio

Rotunde mit Lebensmittel-Läden und Gastronomie

Das alte und neue Herzstück bleibt die Rotunde, die jetzt aber als Plaza bezeichnet wird, denn die verwandelt der Immobilienentwickler in eine Shopping-Area mit einem Galeriegeschoss mit Balkon, das neben einem Aufzug auch über eine geschwungene Treppe zu erreichen ist. Im Bereich der Rotunde/Plaza sind vornehmlich Gastronomie und Geschäfte aus der Lebensmittelbranche vorgesehen, dazu Läden mit Lifestyle-Produkten. Kunden sollen sich dann unterhalb der großen Glaskuppel in loungeähnlicher Möblierung ausruhen, Kleinigkeiten essen und trinken, so das Konzept. Während der Bauphase, bleibt die Galerie geöffnet, Fertigstellung ist 2023 – ohne Verzögerung, so Momeni.

