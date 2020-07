Hannover

In Hannovers ältester und nach Meinung vieler Kunden auch schönster Einkaufspassage macht sich Ratlosigkeit breit. 2019 war sie an den neuen Eigentümer Momeni aus Hamburg verkauft worden, der zum Auftakt mit Versprechungen Hoffnungen auf einen Neustart geweckt hat. Doch passiert ist seitdem nichts Sichtbares. Derweil nehmen die Leerstände zu, und zum Jahresende zieht nun auch noch Edelfriseur Tondemus aus, der bisher viel Kundschaft angezogen hatte.

Galerie Luise in Hannover : Momeni-Gruppe schweigt

„Wir glauben an die Galerie Luise“, tritt Michael Schenkemeyer, Chef des Schuhhauses Gisy, Spekulationen entgegen, dass die Zeit von Einkaufspassagen längst abgelaufen sei. „Die erstklassige Lage direkt am Hauptbahnhof, ein tolles Ambiente, dazu die praktische Tiefgarage – die Galerie bringt beste Voraussetzungen mit.“ Deshalb hatte vor fünf Jahren die Münchener Accom-Unternehmensgruppe die Immobilie erworben und großspurig angekündigt, sie mit neuem Leben zu füllen. Passiert ist fast nichts – außer dem Weiterverkauf an die Momeni-Gruppe 2019, die seitdem fast gleichlautende Versprechungen macht.

Tondemus geht zum Jahresende

Jeder dritte Laden steht mittlerweile leer: fünf von 15 Geschäften. Wenn zum Jahresende Tondemus geht, entfällt ein weiterer langjähriger Mieter. „Wir haben seit Jahren die weiße Wand des geschlossenen Restaurants vor der Eingangstür“, sagt Tondemus-Inhaber Peter Grontzki. Die Nebenkosten seien „so hoch wie eine zweite Miete“, und wenn man sich an den neuen Eigentümer wende, dann gebe es selten Rückmeldungen. Wohin er umzieht, will er noch nicht verraten. Fest steht aber: Er zählt zu den wenigen Frequenzbringern, die täglich Laufkundschaft in die Galerie locken.

„ Hannovers schönste Einkaufspassage “

Trotz des jahrelangen Stillstands: Die Geschäftsmieter sprechen positiv über „ihre Luise“. Es sei „ Hannovers schönste Passage“, sagt Ilse Brockmann von der Galerie Mensing, die zusammen mit dem Herrenmodegeschäft von Carsten Kondla und dem Lifestyle-Shop von Lothar John zu den ältesten Mietern der Galerie gehört. „Ein bisschen Hamburg in Hannover“, sagt Dagmar Sönksen, die seit 16 Jahren in den benachbarten Langeschen Höfen ihr Modegeschäft betreibt und den zunehmenden Leerstand mit Sorge betrachtet. Auch Sörens und Bree am Eingang zur Luisenstraße halten die Treue – allerdings schließt Bree mittlerweile häufig schon um 17 Uhr, weil Kundschaft fehlt.

Gegenüber der HAZ verspricht Momeni-Manager Tim Fischer: „Wir haben Ideen und wissen, dass es am Ende ein tolles Ergebnis gibt.“ Der Eindruck trüge, dass nichts passiert sei: Momeni habe bereits große Investitionen in technische Anlagen getätigt. Zudem sei eine „sehr kompetente Agentur“ eingeschaltet worden, die Konzepte entwickele. Es sei aber noch zu früh, um über eine Neuausrichtung oder Zeitpläne zu sprechen, vertröstet Fischer.

Kein Interesse an Pop-up-Stores?

Die langjährigen Mieter aber wundern sich, dass der Eigentümer nicht einmal Interesse an der Zwischennutzung leerer Geschäfte hat. „Wir könnten dort Staffeleien mit Kunstwerken platzieren, dann wirken die Läden nicht leer und die Passanten bleiben stehen“, sagt Mensing-Filialleiterin Brockmann. Gisy-Chef Schenkemeyer hatte zusätzlich zu seinen beiden Schuhgeschäften in der Galerie zwei leere Geschäftsräume angemietet, um Leben hinter die Schaufenster zu bringen. „Der Eigentümer wollte mir aber nicht einmal in der Corona-Stillstandszeit entgegenkommen“, ärgert sich Schenkemeyer. Deshalb hat er jetzt eines der Geschäfte wieder geräumt.

„Dabei sieht man in der benachbarten Kröpcke-Passage, wie es funktionieren kann“, sagt Schenkemeyer. Dort gibt es keinen Leerstand, im Zweifelsfall werden Geschäfte kurzfristig an Jungunternehmer für sogenannte Pop-up-Läden vergeben. Der Galerie-Luise-Eigentümer aber meine offenbar, solche Projekte nicht nötig zu haben.

Von Conrad von Meding