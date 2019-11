Wennigsen

Er ist der gesichtslose Killer in „ Game of Thrones“: Tom Wlaschiha war am Dienstagabend zu Gast in Wennigsen – und sorgte damit auch für Freude bei örtlichen Hoteliers und Gastronomen.

„ Game of Thrones“ kenne sie gar nicht, sagt Heidrun Kohler. Dennoch sei sie ein großer Wlaschiha-Fan. „Ich bin extra aus Nürnberg angereist“, sagt Kohler, die bereits drei Stunden vor Beginn der Lesung mit dem Hollywoodstar an der Gaststätte Pinkenburg stand.

„Comeback“ von Alexander Osang

Dort hat Wlaschiha nicht nur über die Kultserie, seine Rollen und den Alltag als Schauspieler gesprochen, sondern auch aus seinen Lieblingsbüchern vorgelesen – „Comeback“ von Alexander Osang und „Kaltes Wasser“ von Jakob Hein.

Die Lesung war Teil der Reihe „Herbstlese im Calenberger Land“. Und diese soll im kommenden Jahr noch ausgeweitet werden, sagt Veranstalter Henrik Heüveldop vom Reisebüro Cruising, der sich auch darüber freut, dass die Lesung den Tourismus der Gemeinde ankurbelt. „Rund die Hälfte der Gäste sind extra angereist“, sagt er.

Von Lisa Malelcha