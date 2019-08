Hannover

Die Entwickler der hannoverschen Firma BitPioneers haben es eilig. Es ist nicht mehr lange hin bis zur Kölner Computerspielemesse Gamescom und dort will das 15-köpfige Team das Spiel „Sphere“ vorstellen, einen postapokalyptischen Städtebau-Simulator. Aber noch sitzt nicht alles. Das zentrale Gebäude soll noch ausgetauscht werden. Der Hintergrund des über die zerstörte Erde treibenden Felsbrockens, auf dem eine Stadt gebaut werden muss, soll noch detaillierter werden. Feinschliff, letzte Änderungen – alles soll gut aussehen auf der Spielemesse. Dabei sind die BitPioneers nicht mal Computerspielexperten. Die Firma entwickelt seit 2016 für verschiedene Auftraggeber Apps und hat ein Standbein in der virtuellen Darstellung. „Aber wir hatten immer die Idee, auch mal ein Spiel zu machen“, sagt der Geschäftsführer Fabian Wolff.

Einige dieser Weltenerschaffer gibt es schon in Hannover

Die Computerspielebranche boomt seit Jahren. Produktionen werden immer teurer und aufwändiger – oftmals kann nicht mehr nur ein Team oder eine Firma ein ganzes Spiel entwickeln. Statt dessen arbeiten an den verschiedenen Aspekten eines Spiels jeweils Teams von Spezialisten, verstreut über den Globus und schaffen Traumwelten mit teilweise erstaunlicher Detailgenauigkeit. Einige dieser Weltenerschaffer gibt es schon in Hannover. Das Land Niedersachsen und die Branche würden allerdings gerne mehr daraus machen.

Robot Cake: Erfolg mit einer Bitcoin-Parodie

Screenshot des Handy-Spiels Crypto Trillionaire der Firma Robot Cake. Quelle: Jan Fischer

Die meisten der Firmen in Hannover sind keine reinen Spieleentwickler, sondern haben mehrere Standbeine. Robot Cake etwa, deren Spiel „Crypto Trillionaire“ - eine Parodie auf den Boom virtueller Währungen wie Bitcoin ist – eine fünfstellige Zahl aktiver Spieler hat. Dazu kommen mehrere in Eigenregie entwickelter Handyspiele. Zweites Standbein für Robot Cake ist die Entwicklung von beispielsweise Casino-Apps für verschiedene Auftraggeber. „Wir sitzen grundsätzlich an mehreren Projekten“, sagt Maik Haider, Co-CEO der Firma.

Garlic Games: Sie erwecken Comics zum Leben

Garlic Games ist dagegen stark in Augmented Reality –so nennt man Programme, welche die reale Welt um virtuelle Aspekte ergänzen und auf dem Smartphone etwa Filmsequenzen abspielen, wenn man mit der Kamera bestimmte Fotos erfasst. Oder auch computergenerierte Fabelwesen anzeigt, wenn man mit der Kamera die Umgebung erfasst. „Mobile Gaming sollte nicht heißen, dass man auf der Couch sitzt“, sagt der Creative Director der Firma, Bengt-Oliver Stellmann. Zusammen mit dem Comicbuchverlag Carlsen hat Garlic Games eine Augmented-Reality-Version von „Der nasse Fisch“ entwickelt hat, eines Comics, der in der Welt der gleichnamigen Erfolgsbuchreihe und der Serie „Babylon Berlin“ spielt.Das Studio entwickelt auch virtuelle Rundgänge durch Industrie-Produktionsstätten. Auf der Gamescom will Garlic Games ein Augmented-Reality-Kartenspiel zeigen.

Soulpix : Dreidimensional durch die Abenteuerwelt

Screenshot des Spiels "Eden Tomorrow" der Firma Soulpix. Quelle: Jan Fischer

Soulpix hat mit „Eden Tomorrow“ ein Virtual-Reality (VR) Abenteuerspiel, also ein Spiel in einer virtuellen 3-D-Welt, für die Playstation 4 entwickelt – über drei Jahre hinweg in den kombinierten Büro- und Wohnräumen. „Als wir das Game gemacht haben, konnten wir nebenbei keine anderen Sachen machen“, sagt Frank Sennholz, der Geschäftsführer. Zur Zeit ist ein Prügelspiel im Stil der 1980er Jahre in Arbeit, auch hier wieder als VR-Variante. Zweites Standbein sind 3D-Animationen für Filme und Werbung.

Vollkorn Games: Ernst und Parodie

Skurrile App aus Hannover: "Rainbowfarts". Quelle: Vollkorn Games

Vollkorn Games entwickeln mobile Spiele – mit „Rainbow Farts“, in dem es darum geht, ein furzendes Einhorn zu steuern oder „Auguste“, das zusammen mit der Alzheimer Gesellschaft mit Demenzerkrankungen entwickelt wurde ist die Spielebibliothek vielfältig. Auf der Gamescom zeigt Vollkorn Games „Popularity“, ein ernst-parodistisches Handyspiel, in dem der Spieler Chef eines Social-Media-Unternehmens ist. Auch hier werden als zweites Standbein Auftrags-Apps entwickelt.

Nukklear: Auf Augenhöhe mit internationalen Größen

Marko Hauburg, Nils Dechenthin und Christopher Bersuch von der Firma Nukklear. Quelle: Klenke

Größter Spieleentwickler in Hannover – mit über 30 Festangestellten – ist das Studio Nukklear, das mit der Online-Multiplayer-Reihe „Neocron“ 2002 einen kleinen Hit landen konnte und mit der App für die Fernsteuerung von Rennwagen in „Dr!ft“ 2018 den Deutschen Entwicklerpreis gewonnen hat. Mit dem schwedischen Publisher THQ Nordic ist gerade eine Neuauflage der Spielklassiker-Reihe „Comanche“ in Arbeit – das Spiel soll auf der Eröffnungsshow der Gamescom an der Seite von lang erwarteten Spielen wie „Gears 5“ und „ Need for Speed Heat“ zum ersten Mal gezeigt werden. Aber auch Nukklear nutzt Auftragsarbeiten – hauptsächlich im Bereich Benutzerschnittstellen – als finanziellen Ausgleich. „Die Gamesbranche steht in Deutschland immer noch in dubiosem Licht“, sagt Kirk Lenke, Geschäftsführer von Nukklear.

Starthilfe vom Staat

Viele der Spieleentwickler verlassen sich neben Auftragsarbeiten auch auf Förderungen – denn wer ein Spiel entwickelt, muss die ersten Schritte oft auf eigene Rechnung machen. Ein Spiel zu entwickeln kostet Arbeitszeit und Geld, etwas, das gerade kleinere Entwickler oft nur schwer aufbringen können. Zwar gibt es - neben länderspezifischen Fördermodellen - 2019 erstmals ein Budget von 50 Millionen Euro im Bundeshaushalt zur Games-Förderung – in der aktuellen Haushaltsvorplanung für 2020 fehlt dieser Topf allerdings noch.

Der Games-Fonds selbst wartet sowieso noch auf eine notwendige Notifizierung durch die EU, die im Herbst erwartet wird. Seit Juni kann allerdings die De-minimes-Beihilfe als vorgezogene Beihilfe beantragt werden, mit einer maximalen Summe von 200.000 Euro pro Unternehmen in drei Jahren. Das ist bedeutend weniger als beispielsweise Kanada, Frankreich oder Großbritannien schon seit längerer Zeit für Spieleentwickler bereitstellen – mit dem Ergebnis, dass der deutsche Anteil am wachsenden weltweiten Spielemarkt weniger als fünf Prozent ausmacht.

Niedersachsen will mitspielen

Genau deshalb ist die Gamescom in Köln als nach Austellungsfläche und Besucheranzahl weltgrößte Spielmesse nicht nur eine Chance für Entwickler, sich zu vernetzen und ihre Arbeit Publishern und einem Publikum vorzustellen. „Die Gamescom ist ein Fenster um der Politik zu zeigen, was in Games steckt. Der Gamingsektor könnte so viel größer sein“, sagt Thomas Schäffer, Geschäftsführer der Nordmedia.

Thomas Schäffer Quelle: dpa

Verantwortlich für den Games-Bereich der Nordmedia ist Föderreferent Roman Winkler. Zum Empfang zur Eröffnung des Standes unter dem Motto „ Niedersachsen. Spielt mit“ wird unter anderen Ministerpräsident Stephan Weil erwartet – viele der hannoverschen Entwickler werden dabei sein und ihre Arbeiten zeigen. Ob Hannover oder Niedersachsen sich dauerhaft als wichtiger Standort für die Entwicklung von digitalen Spielen etablieren können muss sich noch zeigen – zu tun gibt es jedenfalls noch genug.

„Es braucht Bedingungen, die Entwickler einladen zu kommen und zu bleiben“, sagt Thomas Schäffer und meint damit nicht nur finanzielle Förderung – auch Arbeitsplätze und Netzwerkangebote seien der Nordmedia wichtig. „Es wäre schön, wenn wir hier was aus dem Boden stampfen“, sagt auch Kirk Lenke. Potential und Kreativität sind in Hannover jedenfalls reichlich vorhanden. Und die diesjährige Gamescom zeigt tatsächlich: Was Spieleentwicklung angeht spielen Niedersachsen und Hannover mit.

