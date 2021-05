Hannover

Hannovers Computerspielszene bekommt eine Attraktion, die auch für die Wirtschaft neue Impulse setzen wird. Noch vor Jahresende soll ein E-Sport- und Gaming-Hub entstehen, in dem Interessierte Computerspiele ausprobieren und Wettkämpfe veranstalten können. Hinter dem Projekt steckt mehr als nur der Spieltrieb – weshalb die Wirtschaftsförderung kräftig mitmischt und das Land Geld aus seiner Digitalisierungsoffensive geben will.

Game- und E-Sport-Hub entsteht in Hannover

Sowohl die klassisch-animierten Computerspiele wie auch der E-Sportbereich sind längst aus der Nische der verschrienen Gewalt- und Suchtdebatten entwachsen. „Die Gaming-Branche ist ein Innovationsmotor für die Wirtschaft mit Wachstumsraten von fast zehn Prozent pro Jahr“, sagt Doris Petersen, Chefin der regionalen Wirtschaftsförderung Hannoverimpuls. Gespielt an Konsolen, Handys und Computern, deckt der Bereich ein breites Spektrum von intelligenten Adventuregames bis zu sportlichen Fifa-Wettkämpfen ab. Die Zahl regelmäßiger Spieler wird weltweit auf etwa drei Milliarden geschätzt, die Computerspielindustrie setzte zuletzt 159 Milliarden Dollar um.

Jetzt erhält die Szene in Hannover einen Anlaufpunkt. Auf einer 2500 Quadratmeter großen Fläche wollen die Mediengestalterin Regine Silbermann und ihr Mann Marko eine Gaming-Arena einrichten, in der Wettbewerbe durchgespielt werden können. Dazu entsteht das wahrscheinlich umfassendste Konsolenmuseum Deutschlands und ein Business-Bereich, in dem sich Spielentwickler präsentieren können. Die Anträge sind geschrieben, für Juni wird das Startsignal erhofft.

Mit dem Pixel-Pokal ging es los

Das Ehepaar Silbermann kennt die Szene gut: Selbst sind beide leidenschaftliche Spielefans und Konsolensammler seit den Siebzigerjahren und organisieren in Hannover seit 2016 ehrenamtlich den Gamer-Wettbewerb Pixel-Pokal. Der fing mit bis zu 60 Teilnehmenden im Szeneclub Chéz Heinz an, wuchs dann im Lindener Capitol immer weiter und zog schließlich 2020, kurz vor dem Lockdown, in den Pavillon am Raschplatz um, wo bis zu 500 Spielerinnen und Spieler um die besten Plätze wetteiferten.

„Das Computerspiel aus der Entfremdung der Einzelspieler holen und ein Gemeinschaftserlebnis daraus machen“: Pixelpokal-Gründer Regine Silbermann und ihr Mann Marko. Quelle: privat

Ob das kuriose Rennspiel Mario Kart, ob das komplexe Bewegungsspiel Streetfighter oder Pong-Tennis: „Es ging uns darum, das Computerspiel aus der Entfremdung der Einzelspieler zu holen und ein Gemeinschaftserlebnis daraus zu machen“, sagt Regine Silbermann. In Zweiter- oder Viererteams traten die Spieler gegeneinander an, teilweise wurden die Endrunden auf Großbildleinwand übertragen. Und immer war auch ein bisschen Nostalgie mit dabei. „Computerspielen lässt für unsere Generation die alten Zeiten wieder aufleben, als man sich nach der Schule mit Freunden an der Konsole getroffen hat“, sagt der 42-jährige Marko Silbermann.

Hannoverimpuls fördert Projekt

Seit 2016 begleitet auch Hannoverimpuls das Projekt. „Wir erreichen über den Pixel-Pokal eine gut ausgebildete Gruppe von jungen Menschen, die innovationsfreudig und gründungsaffin ist“, sagt Chef-Wirtschaftsförderin Petersen. Während der Pandemie, als Präsenztreffen nicht möglich war, hat Hannoverimpuls mit dem Pixel-Pokalteam einen E-Sport-Wettbewerb auf die Beine gestellt, auch Niedersachsens Digital-Staatssekretär Stefan Muhle mischte mit eigenen Veranstaltungen. Beim jüngsten Onlineturnier mit dem Programm Fifa21 im März waren nach Angaben des Landes 40.000 Zuschauende dabei.

„Das Ehepaar Silbermann brennt für das Thema, und dort ist viel Musik drin“, sagt Petersen. Deshalb gilt die Bewilligung des Förderantrags für Hannovers geplantes Gaming- und E-Sport-Zentrum als Formsache. „Aber wir wollen uns noch nicht festlegen“, sagt Regine Silbermann vorsichtig: „Erst muss die Förder-Jury des Landes im Juni final entscheiden.“

Vermieter-Gespräche im Endstadium

Zwei Standorte sind derzeit in der engeren Auswahl für die Arena. „Die Gespräche mit den Vermietern sind im Endstadium“, sagt Marko Silbermann. Die Gaming-Arena soll auch von Firmen für Spieleevents genutzt werden können, weil längst bekannt ist, dass gemeinsames Spielen zur Teambildung beiträgt und immer mehr innovative Betriebe auf Spielelemente setzen, wenn es gilt, Kreativität bei Problemlösungen zu fördern.

Das Konsolenmuseum wiederum werden die Silbermanns aus ihrem eigenen Fundus bestücken. Insgesamt 80 Konsolen und etwa 70 Computerspielsysteme haben die beiden Enthusiasten gesammelt, von der ersten Magnavox-Odyssey aus den frühen Siebzigern über all die Ataris und Nintendos bis zu den modernen X-Boxes und Playstations. Das Besondere: „Alle sollen im Museum auch wirklich spielbar sein“, sagt Marko Silbermann.

„Imagepotenzial wie die Leinewelle“

Petersen ist sich sicher: „Das geplante Gaming- und E-Sport-Zentrum besitzt für Hannover ähnliches Imagepotenzial wie die Leinewelle und wird Strahlkraft in ganz Norddeutschland entfalten.“ Für die letzten Präsenz-Pixelpokale waren Spielefans in Bussen auch aus dem Ruhrgebiet nach Hannover angereist. „Solch eine Einrichtung wird viele junge Entwickler motivieren, sich im direkten Umfeld anzusiedeln“, hofft Petersen.

Magnet für Spielefans: der Pixel-Pokal, hier 2018 im Capitol. Quelle: Katrin Kutter (Archiv)

Nur eine so lange Vorlaufzeit wie die Leinewelle soll die Arena nicht haben. Naturschutzprobleme wie bei der Surfwelle auf der Altstadt-Leine gibt es schließlich nicht. Wenn alles nach Plan läuft, können die ersten Spielerteams noch vor Weihnachten gegeneinander antreten und das Konsolenmuseum besuchen.

Von Conrad von Meding