Ganztagsgrundschulen in Hannover: Eltern bekommen Chance für mehr Mitarbeit

Hannover

Mit einer Qualitätsoffensive will die Stadt Hannover die pädagogische Arbeit in den Ganztagsschulen ausbauen. Neben einer besseren Bezahlung der Fachkräfte ihrer Kooperationspartner, einem verbesserten Betreuungsschlüssel von zwei Fachkräften pro 25 Kindern und einer engen Verzahnung zwischen Lehrkräften und Ganztagsmitarbeitern soll dabei auch ein neuer Leitfaden helfen, der jetzt im Schulausschuss der Stadt vorgestellt worden ist. Ein erklärtes Ziel der Handreichung ist auch die bessere Einbindung von Schülern und Eltern.

Zuletzt hatten 45 von 63 Grundschulen in Hannover ein Ganztagsangebot. An den Ganztagsschulen nehmen knapp 70 Prozent der Schüler auch am entsprechenden Programm teil.

Mittagsessen, Hausaufgaben, Ganztagsprogramm

Zum Angebot einer Ganztagsgrundschule gehören grundsätzlich ein kostenpflichtiges Mittagessen, Hausaufgabenhilfe durch Lehrkräfte oder pädagogische Mitarbeiter und ein Nachmittagsprogramm, das bis 16 Uhr dauert. Es gibt offene Ganztagsschulen mit einem freiwilligen Angebot, teilgebundene mit mindestens zwei Pflichtnachtmittagen oder vollgebundene mit Nachmittagspflichtprogramm an mehr als drei Tagen pro Woche. Eine punktuelle Teilnahme, etwa nur am Mittagessen oder der Hausaufgabenbetreuung ist nicht möglich. Für berufstätige Eltern gibt es zudem Früh- und Spätbetreuung bis maximal 17 Uhr.

Bei der Hausaufgabenbetreuung sollte überlegt werden, welche Regelungen es für Kinder gebe, die entweder besonders schnell fertig seien oder es in der vorgegebenen Zeit nicht schafften, heißt es in der Handreichung der Stadt. Geprüft werden solle auch, ob es Rückmeldungen an die Eltern zu den Hausaufgaben gebe.

Mehr Platz an Ganztagsschulen soll Standard sein

Künftig sollen Ganztagsschulen noch mehr Platz bekommen, mindestens zwei Ruheräume und eine Bibliothek von der Größe eines Klassenraums sollen Standard sein. Es sei nicht einzusehen, dass bestimmte Räume nur einem Zweck dienten und dann leer stünden, heißt es in der Handreichung, sie könnten möglicherweise multifunktional genutzt werde.

Eltern könnten an Ganztagsgrundschulen über ihre Mitgliedschaft im Schulvorstand mitwirken, heißt es vonseiten der Verwaltung. An einigen Schulen gebe es auch eigene Steuerungsgruppen.

Bei Elterncafés, Tagen der offenen Tür oder Schulfesten könnten Eltern das Ganztagsprogramm erleben, das Programm „Rucksack in der Grundschule“ binde Mütter und Väter mit wenig Deutschkenntnissen ein, und wer vormittags keine Zeit habe, könne an zwei Schulen auch an einer entsprechenden Arbeitsgemeinschaft am Nachmittag teilnehmen. Wie Eltern mehr Mitspracherechte an Ganztagsschulen erhalten können, will die Stadt auch mit dem Stadtelternrat besprechen.

Von Saskia Döhner