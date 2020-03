Kapstadt/Garbsen

So hatten sich zwei befreundete Ehepaare aus den Garbsener Ortsteilen Berenbostel und Osterwald ihre Kreuzfahrt am anderen Ende der Welt nicht vorgestellt: Wie knapp 1300 weitere Urlauber sitzen sie seit acht Tagen auf der „ Aida Mira“ fest ,,Die Nerven liegen blank“, schrieb Andrea F., Beamtin der Stadt Garbsen, der HAZ. Wegen Corona-Verdachts an Bord, der inzwischen ausgeräumt wurde, hatte das Kreuzfahrtschiff zunächst keinen Hafen mehr anlaufen dürfen.

Vor vier Tagen durfte es in Kapstadt anlegen, doch lange war unklar, wann die Reisenden einen Rückflug antreten könnten. Die Stimmung, berichtete die 55-Jährige, habe sich mit zunehmender Dauer und Ungewissheit stetig verschlechtert: „Berufstätige und Selbständige wissen nicht, wie es zu Hause weitergeht, wenn sie noch mehr Tage ungeplant abwesend sind.“

„Die Situation hat uns überrascht“

Andrea F. und ihr Mann, ein Polizist, waren am 4. März an Bord gegangen, ihre Bekannten Pia und Frank M., Polizeibeamtin und Technischer Angestellter, schon am 21. Februar. „Die Situation in Deutschland hatte uns alle überrascht“, berichtete Andrea F.. „Wir konnten das ab dem 9. März nicht weiter über Internet verfolgen, weil das Internet an Bord defekt war.“ Vor der Reise sei ihnen die Lage nicht bedrohlich erschienen, schrieb sie. „In Südafrika und Namibia waren bis dahin keine Corona-Fälle bekannt. Auch in Deutschland schienen wir noch nicht betroffen gewesen zu sein.“

Am 13. März hatten die Ereignisse ihren Lauf genommen, wie die Frau aus Garbsen schilderte. Nachdem alle Gäste am Spätnachmittag in Walvish Bay/ Namibia wieder an Bord waren, informierte der Kapitän noch vor dem Auslaufen über Bordlautsprecher die Gäste, dass die Reise im nächsten Hafen Kapstadt abgebrochen werde. Ab diesem Zeitpunkt konnte niemand mehr an Land gehen. Sechs Urlauber wurden, wie der Kapitän am folgenden Tag berichtete, wegen des Corona-Verdachts isoliert. Sie hatten auf der Anreise mit einer infizierten Person im selben Flugzeug gesessen.

Keiner darf das Schiff verlassen

Zwei Tage später zog die „ Aida Mira“ ab 10 Uhr Kreise vor Kapstadt. Wegen des starken Windes konnte sie erst am Nachmittag des folgenden Tages anlegen. An diesem Tag sollte planmäßig rund die Hälfte der Gäste an Bord das Schiff verlassen, und ebenso viele neue sollten zusteigen. Wegen der verspäteten Ankunft hatten da viele ihren Rückflug bereits verpasst.

Die sechs isolierten Urlauber wurden vom Schiff abgeholt und zur Untersuchung gebracht. Der Kapitän informierte per Durchsage die Gäste, dass es bis zu 48 Stunden dauern kann, bis die Ergebnisse des Corona-Tests vorliegen. So lange dürfe niemand an Land. Es begannen zweimal tägliche Temperaturkontrollen aller Gäste und der Crew. Alle waren unauffällig.

Corona-Verdacht bestätigt sich nicht

Nach 48 Stunden sagte der Kapitän durch, dass sich der Corona-Verdacht bei keinem der Gäste bestätigt hatte. Da nun aber eine Einreisesperre in Südafrika galt, durfte weiter niemand das Schiff verlassen. Am Abend erfuhren die Urlauber, dass sie ein Transitvisum erhalten sollten, das den Weg zum Flugzeug erlauben sollte. Am Donnerstag informierte der Kapitän, dass es keine individuellen Rückflüge für die selbständig und nicht mit dem „ Aida“-Veranstalter angereisten Gäste geben wird. Es werde ein Charter-Flug des Reiseunternehmens organisiert.

Auf Anfrage teilte Aida der HAZ am Freitag mit: „Wir arbeiten mit Hochdruck an Flügen für dieses Wochenende.“ Und tatsächlich: Am Freitagabend erfuhren die Reisenden aus Garbsen, dass sie in den nächsten drei Tagen mit Lufthansa-Flügen nach Deutschland gebracht würden.

Viele Gäste saßen seit Tagen auf gepackten Koffer, da sie ständig mit einem kurzfristigen Rückflug rechneten. Für Andrea F. endet die Südafrika-Reise am Sonntag. Dann soll ein Flug nach München gehen – die Rückreise nach Garbsen, so schreibt sie, müssten sie dann selbst organisieren.

Von Gabriele Schulte