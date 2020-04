Hannover

Die niedersächsische Landesregierung hat den angekündigten Kursschwenk vollzogen. Von Sonnabend an dürfen Gartencenter und Baumärkte nicht mehr wie seit knapp zwei Wochen ausschließlich an Gewerbebetriebe verkaufen, sondern auch wieder Privatkunden bedienen. Damit passt sich Niedersachsen den Regelungen in benachbarten Bundesländern an.

Lieferservice ersetzt kein Ladengeschäft

„Die Neuregelung war dringend notwendig. Wir hätten sonst viele Pflanzen wegwerfen müssen“, sagt Matthias Fentzahn, Geschäftsführer des auf der Stadtgrenze zwischen Hannover und Hemmingen gelegenen Gartencenters Stanze. Zwar habe man in den vergangenen zwei Wochen einen Abhol- und Lieferservice aufrechterhalten, aber dieser könne das Ladengeschäft nicht ersetzen.

„Sicherer als im Supermarkt“

Fentzahn rechnet mit vielen Kunden, aber nicht mit einem regelrechten Ansturm. „Den hatten wir auch nicht, als noch Privateinkäufer kommen durften“, sagt er. Bei den Märkten war das länger der Fall als in anderen Branchen wie etwa den Modehäusern oder der Gastronomie. Die Sicherheitsanforderungen zum Schutz gegen die Corona-Ansteckungsgefahr werde man einhalten. Kunden dürfen nur mit Einkaufswagen in das Center, rund 40 Mitarbeiter sollen nicht nur bedienen, sondern auch darauf achten, dass die Einkäufer genügend Abstand zueinander halten. „Wir haben den Vorteil, dass die Kunden bei uns über einen Rundweg gehen. Im Gartencenter ist es sicherer als im Supermarkt“, erklärt Fentzahn.

Einlasskontrollen geplant

Sicherheit ist auch beim Hagebaumarkt Himmler in der Südstadt das große Thema. „Wir haben eingehauste Kassen, werden Desinfektionsmittel bereithalten und immer nur eine bestimmte Anzahl Kunden hereinlassen“, kündigt Geschäftsführerin Roswitha Nagel an. Letzteres werde durch Einlasskontrollen überwacht.

Auch Nagel ist froh, dass das Verkaufsverbot an Privatleute ein Ende hat. „Wir hatten schon Kurzarbeit eingeführt“, sagt sie. Wie groß der Andrang werde, sei schwer einzuschätzen. „Da aber viele Leute wegen der Corona-Krise zu Hause sind, gibt es das Bedürfnis, in Haus und Garten zu arbeiten.“

Es gibt auch kritische Stimmen

Während die meisten Betreiber die Entscheidung begrüßen, gibt es auch vereinzelt Kritik: „Es wäre aus Sicherheitsgründen besser gewesen, wenn andere Bundesländer sich Niedersachsen angepasst hätten“, sagt Martin Gelhaar, Inhaber der gleichnamigen Baumschule in Isernhagen-Altwarmbüchen. Ihm graue es vor einem Kundenansturm. Er will am Sonnabend die Wartezonen im Kassenbereich begrenzen und jeden zweiten Parkplatz auf dem Baumschulgelände sperren.

Maßnahme gegen Einkaufstourismus

Die Landesregierung begründet ihren Schritt nicht mit Lockerungen im Kampf gegen die Pandemie, sondern mit dem bundesweit uneinheitlichen Vorgehen. Nachbarbundesländer wie Hamburg, Bremen und Nordrhein-Westfalen hatten die Bau- und Gartenmärkte allen Kunden offengehalten, was wiederum zu einem unerwünschten Einkaufstourismus führte. Außerdem wiesen Unternehmen wie die Baustoff-Zentrale Nord auf drohende Arbeitsplatzverluste hin.

Fentzahn berichtet von einem Berufskollegen, der eigentlich vor 14 Tagen einen an der Stadtgrenze zu Hamburg gelegenen Gartenmarkt neu eröffnen wollte und dann unversehens von den Einschränkungen betroffen war. „Ein weniger als einen Kilometer entfernt liegender Markt durfte alle Kunden bedienen, weil es eben schon Hamburger Gebiet ist. Solche Regelungsunterschiede machen keinen Sinn, und es hat sie auch keiner begriffen.“

Von Bernd Haase und Antje Bismark