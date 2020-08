Hannover

Wie so viele andere verbringt Bettina Grafentin aus Pattensen dieses Jahr besonders viel Zeit in ihrem Garten. Am Sonnabend schlendert sie deshalb mit zwei Freundinnen über das Gartenfestival Herrenhausen, auf der Suche nach Besonderheiten.

Der Andrang bereits am Morgen zeigt es: Die Besucher haben Lust auf einen entspannten Tag beim Bummel durch die historische Parkanlage. „Dieser Englische Garten ist wirklich schön und die Atmosphäre sehr relaxt“, loben Andrea und Frank Müller aus Wolfsburg. Das Paar hat im eigenen Garten vor Kurzem ein Hochbeet angelegt. Nun suchen die Müllers dafür nach besonderen Pflanzen und schnuppern an einem Stand mit Kräutern an einer Orangenverbene.

Gesucht und gefunden: Bettina Grafentin hat einen Blütensalbei entdeckt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Bettina Grafentin entscheidet sich für einen schönen zarten Blütensalbei – er ist bienenfreundlich und winterhart, wie sie es gerne haben wollte. „Ich beschäftige mich jetzt viel mehr mit meinem Garten, seit ich im Homeoffice arbeite. Dadurch spare ich eine Stunde Fahrtzeit jeden Tag“, erzählt die 51-Jährige. Und ihren Urlaub verbringt Grafentin in diesem Corona-Sommer obendrein zu Hause. „Wo soll man auch hinfahren“, meint ihre Freundin Bärbel. Grafentin ist ganz angetan von den Ständen unter freiem Himmel. „Es gibt viel zu gucken und alles ist sehr liebevoll gestaltet.“

Mini-Landschaften zum Träumen

Auf eine echte Besonderheit ist Danuta Körner gestoßen: Miniaturgärten, die zu schweben scheinen. Der gelernte Madonnenschnitzer Ludger Thuilot gestaltet die kleinen Kostbarkeiten. Auf eine Säule aus 200 Jahre altem Eichenholz setzt er einen flachen Lavastein als Basis für seine Landschaften. In den Stein pflanzt Thuilot Bonsaibäume, Moos und Sukkulenten, sodass fantastische kleine Welten entstehen.

Hat sich in einen Bonsai-Garten verliebt: Danuta Körner. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Das sind richtige Skulpturen, und trotzdem leben sie. Es sieht unglaublich schön aus“, schwärmt Körner. Ein besonders aufwendig gestalteter Garten mit einer 80 Jahre alten Mädchenkiefer kostet allerdings mehr als 7000 Euro. Das kommt für Körner nicht infrage.

Tiere aus Treibholz

Auch Birgit Strohmeyer aus Einbeck wird den imposanten Löwen aus Treibholzstücken nicht kaufen, mit dem Ehemann Heiko sie fotografiert. „Er sieht toll aus, aber für so einen Löwen muss das Drumherum stimmen, damit er zur Geltung kommt“, meint die 54-Jährige. In den eigenen Garten passe das Tier einfach nicht. Die Raubkatze hat auch ihren Preis: Sie kostet stolze 3600 Euro. Die Galerie Driftwood-Art hat eine ganze Menagerie mit Tieren aus Treibholz am Teich aufgebaut. Sie stammen alle aus der Werkstatt von Abdul Ghofur auf der Insel Java.

Schätzt den Löwen aus Treibholz vor allem als Fotomotiv: Birgit Strohmeyer. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Wir kooperieren schon seit vielen Jahren mit ihm“, berichtet Galerist Markus Schönrock. Wie in einem Puzzle setzt der Indonesier aus Wurzelholz Wölfe, Hasen, Pferde oder Störche zusammen. Das kleinste Pferd gibt es für 199 Euro.

Gartenmöbel – für Wind und Wetter

Die bequemen Gartensessel der Firma Dresen leuchten in Orange, Gelb, Grün oder Rot. Verkäufer Simon Parrish hat es sich selbst in einem Stuhl bequem gemacht, solange kein Kunde auftaucht. „Wir importieren sie aus Kanada. Die Stühle sind komplett aus Recycling-Plastik.“ Also regenfest und schnell abwischbar. Bei den Regenschauern am Wochenende erwies sich das als äußerst praktisch.

Verkäufer Simon Parrish macht es sich auf einem seiner Recycle-Stühle bequem. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Gartenfestival ist am 16. August (Sonntag) von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 9 Euro.

Von Bärbel Hilbig