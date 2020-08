In der Kolonie Walkenriede in Hannover-Vahrenwald weht über einer Laube die sogenannte Reichsflagge. Zwar ist die Fahne legal, wird aber von Rechtsextremen genutzt. Trotz einer Beschwerde aus der Kolonie duldet der Vorstand die Fahne – und auch viele Kleingärtner scheinen kein Problem damit zu haben.

In der Kleingartenkolonie am Mittellandkanal wird die umstrittene Flagge in den Farben Schwarz, Weiß und Rot bislang geduldet. Quelle: Ingo Rodriguez