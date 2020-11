Gartenlaube brennt in Hannover-Seelhorst bis auf die Grundmauern nieder

Hannover

In Hannover-Seelhorst ist am Freitagabend in einer Gartenkolonie an der Grävemeyerstraße eine Laube in Brand geraten und völlig zerstört worden. Bei dem Feuer wurde aber niemand verletzt.

Wie die Feuerwehr mitteilt, haben am Abend gegen 18.45 Uhr gleich mehrere Telefonanrufer den Brand einer leerstehenden Gartenlaube gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Kolonie am Seelhorster Friedhof war das Gebäude mit einer Grundfläche von etwa 40 Quadratmetern bereits völlig im Flammen aufgegangen. Trotz schneller Löschangriffe der Feuerwehr Hannover sowie der Ortsfeuerwehr Wülfel brannte die Laube bis auf die Grundmauern nieder. Laut Feuerwehr befanden sich weder Personen noch Gasflaschen in dem Gebäude.

Anzeige

Lesen Sie auch: Laubenbrand in Hannover-Bult: Rauchsäule ist kilometerweit zu sehen

Um nach dem Löschen der Flammen auch noch verschiedene Brandnester zu bewässern, seien später auch Teile der Laube mit einer Motorkettensäge geöffnet worden, teilte Feuerwehrsprecher Hartmut Meyer mit. Zur Höhe des Gesamtschadens und zur Ursache des Feuers konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen. Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr und ein Rettungsdienst waren mit 22 Rettungskräften bis um etwa 22 Uhr an der Brandstelle im Einsatz.

Von Ingo Rodriguez