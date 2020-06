Wülfel

Rund 20 Besucher haben in der vergangenen Sitzung des Bezirksrats Döhren-Wülfel ihren Unmut kundgetan, dass sie ihre Lauben und Grünflächen an der Hildesheimer Straße in Wülfel aufgeben sollen. An der Stadtgrenze zu Laatzen, zwischen Reithalle und Rittergut, will die Firma Achte World-Investment aus Hameln einen gewaltigen Wohn- und Gewerbekomplex errichten. Für die Architektur der acht Gebäude des Wohnparks Brabrink ist der Schweizer Max Dudler verantwortlich. „Wir sind schockiert, wir wissen nicht, wie es weitergehen soll“, klagte Gartenpächter Werner Stamme im Freizeitheim Döhren. Man habe von den Plänen des Investors erst aus der Zeitung erfahren, und auch das sei ein Unding.

Die Sitzung des Bezirksrats Döhren-Wülfel im Freizeitheim Döhren unterlag den Abstandsregeln der Anti-Corona-Maßnahmen. Unter den Zuschauern waren etliche Kleingärtner aus der Wülfeler Laubenkolonie an der Hildesheimer Straße, die einem großen Wohn- und Gewerbekomplex weichen soll. Quelle: Michael Zgoll

In der März-Sitzung des Bezirksrats hatte Stadtplaner Hans-Heiner Schlesier erklärt, dass es sich bei dem Areal um Grabeland mit Schrebergärten handele. Das Privatgelände genieße nicht den rechtlichen Schutz wie eine Kleingartenanlage, die Pachtverträge könnten mit Jahresfrist gekündigt werden. „Einige von uns haben hier aber Wohnrecht“, erklärte Pächter Stamme in der Bezirksratssitzung.

Unterschriftensammlung angekündigt

Ein älterer Anlieger wies darauf hin, dass er seit 38 Jahren auf seiner Wülfeler Parzelle wohne und schon seit vielen Jahren Wohnentgelt zahle. Und ein weiterer Besucher beschrieb die Fülle von Insekten und kleinen Säugern, die auf dem Gelände zu finden sei. Rund zwei Dutzend Parzellen gehören dazu, einige Lauben wirken arg heruntergekommen, andere machen einen durchaus gepflegten Eindruck. „Wir werden Unterschriften sammeln und dagegen protestieren, dass wir hier vertrieben werden sollen“, kündigte Stamme an.

Südlich des Wülfeler Ritterguts, an der Stadtgrenze zu Laatzen, soll der Neubau enstehen. Quelle: Johannes Dorndorf

Politiker mehrerer Fraktionen aus Döhren-Wülfel gaben zu erkennen, dass auch sie sich überfahren fühlen. Im März hatte der Bezirksrat dem von der Stadtverwaltung vorgelegten Bebauungsplan zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit einmütig zugestimmt. „Wir haben nicht gewusst, dass die Pächter vor vollendete Tatsachen gestellt wurden“, sagte Ellen Maschke-Scheffler ( CDU).

Warnung vor Illusionen

Bezirksbürgermeisterin Antje Kellner erinnerte daran, dass die Stadtverwaltung vor Wochen beteuert habe, dass im Vorfeld alle Fragen zur geplanten Bebauung des Areals geklärt worden seien. Sie regte an, Politiker und Pächter sollten sich noch einmal mit Verantwortlichen des Bauamts auf dem Koloniegelände treffen. Vor trügerischen Illusionen warnte hingegen SPD-Fraktionschef Jens Schade: „Wenn ein Privateigentümer mit einem privaten Investor einen Vertrag über den Verkauf des Grabelands geschlossen hat, kann die Stadt das nicht verhindern.“

Enge Zusammenarbeit mit der Stadt

Eigentümer des Areals ist dem Vernehmen nach eine Eigentümergemeinschaft. Die Achte World-Investment hatte jüngst bekundet, dass es sicher nicht zulässig sei, dauerhaft in der Kolonie zu wohnen. Zudem habe man das Baukonzept in enger Zusammenarbeit mit der Stadt erstellt. Das Plangebiet ist 15.000 Quadratmeter groß und umfasst auch eine Brachfläche, auf der sich früher ein Lkw-Betrieb befand. Im Wohnpark Brabrink sollen 165 Wohneinheiten, Büros, eine Kindertagesstätte und gastronomische Betriebe Platz finden. Einen Hingucker besonderer Güte stellt nach den Plänen von Max Dudler ein elf Stockwerke hohes Klinkergebäude dar.

Von Michael Zgoll