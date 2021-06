Hannover

Bevor Ulrike Hesse ihr Grundstück durch die hintere Gartenpforte verlässt, geht sie jetzt über einen Schotterrasenweg. Noch sind auf dem Gartenstück rechts und links des Wegs vor allem bloße Erde und erst ein zarter Hauch von Grün zu sehen. Doch in nicht allzu ferner Zukunft werden dort Wilde Möhre, Natterkopf, Wiesenlabkraut, Scharfer Hahnenfuß und viele andere einheimische Wildblumen wogen.

Die Hesses haben dieses Frühjahr ein Stück ihres Gartens komplett umgekrempelt. Weil die Familie ihr Haus in der Seelhorst durch einen Anbau erweitert hatte, war die Fläche sowieso durch Baumaschinen zerpflügt. Und die Familie stand vor der Frage, ob sie einfach wieder Rasen ansät. „Aber den brauchen wir nicht, weil die Kinder kein Fußball mehr spielen“, erzählt Thomas Hesse. Auch Sandkiste und Spielgeräte abzuräumen war überfällig, die Söhne Jakob und Johann sind längst zu Teenagern herangewachsen.

Gartenplanung mit Expertin

Selbst gebautes Rundbeet mit Natursteinen: Quelle: Tim Schaarschmidt

Doch was sollte an die Stelle der Rasenfläche treten? Thomas Hesse ist ein tatkräftiger Typ, ein „Freund des Funktionalen“, wie er selbst sagt. Ulrike Hesse wünschte sich eher einen naturnahen Garten, nicht zu pflegeaufwendig und gerne ein wenig in Richtung rustikal. Das Paar wandte sich an Cathrin Arndt. Die Gartenplanerin hatte die Konfirmanden der Döhrener Auferstehungskirche dabei unterstützt, eine Wildblumenwiese für Bienen anzulegen. Es ist die Gemeinde der Hesses, das Paar schätzt das kleine Biotop an der Kirche, auf dem sich gerade zarte Margeriten im Wind wiegen.

Ulrike Hesse schwärmt, wenn sie von den Planungen mit der Expertin berichtet. „Das war total gut. Die Zeit, uns über unsere Wünsche klar zu werden, hätten wir uns sonst nie genommen.“ Wo gedeihen welche Pflanzen? Was passt zusammen? Ein wichtiger Punkt: Durch die Wildblumenwiese sollte kein Betonplattenweg führen. „Das sieht sonst drollig aus“, meint Thomas Hesse.

Freiraumplanerin Cathrin Arndt empfahl einen Schotterrasenweg, auf dem niedrige trittfeste Kräuter wachsen werden. Wie ein Trampelpfad werde das später aussehen, verspricht die Fachfrau, und damit einen sanften Übergang zur Wiese bilden.

Ackern in den Osterferien

Die Wildblumenwiese im Garten der Familie Hesse entwickelt sich erst langsam. Die Wege, auf denen trittfeste Kräuter wachsen, werden später wie Trampelpfade aussehen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Familie ließ das Gelände von einer Fachfirma umpflügen. Doch die Wege an der Wiese, außerdem zwei niedrige Natursteinmauern und eine Pflasterfläche, auf der die Familie später sitzen und die Abendsonne genießen will, brauchten den richtigen Untergrund. Thomas Hesse hatte den Ehrgeiz, dabei selbst anzupacken. Im Job leitet der IT-Fachmann ein Projektteam bei einer großen Versicherung. Nun las er sich in den Bau von Trockenmauern ein und lieh sich einen Dumper, eine motorisierte Schubkarre auf Ketten.

Gut zwei Wochen ackerte der 59-Jährige in den Osterferien mit einem guten Freund und den beiden Söhnen im Garten. Ulrike Hesse sorgte bei dem Familienprojekt für die Verpflegung. „Wir konnten dieses Jahr ja eh nichts anderes machen“, meint die Grundschullehrerin.

„Gut zehn Tonnen Material haben wir rausgeschafft und ebenso viel wieder eingebaut.“ Wenn Hesse davon erzählt, ist zu spüren, wie er die Arbeit genossen hat. Unter den Wegen liegt nun ein spezielles Mineralgemisch. Außerdem hat der Familienvater zur Freude seiner Frau an der anderen Hausseite, wo sich weiter eine großzügige Rasenfläche erstreckt, ein erhöhtes Blumenrondell mit Trockenmauer gebaut. Später könnten zusätzlich ebenerdige Rundbeete diesen Bereich optisch noch mehr auflockern.

Im Garten ist Geduld gefragt

Im Schaugarten der Naturfreunde Hannover zieht ein Hügel mit duftenden Kräutern zahlreiche Wildbienenarten an. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Auf die Idee wären wir von allein nie gekommen. Und manche Pflanzen kannten wir gar nicht“, meint Hesse. Im Steinrondell bieten jetzt Blauraute, Katzenminze, Lavendel und Steinkräuter Schmetterlingen und Hummeln Nahrung. „Im Idealfall bedecken die Pflanzen später den ganzen Boden, sodass Unkraut dann wenig Chancen hat“, erklärt Cathrin Arndt. Doch das wird noch dauern.

„Im Garten braucht man Geduld. Das ist für viele Kunden ganz schwer“, erzählt die Freiraumplanerin, die sich auf naturnahe und insektenfreundliche Gärten spezialisiert hat. Auch die Wildblumenwiese wird in den nächsten Jahren immer üppiger werden, wenn alles gut läuft. Das heißt, wenn das Mähen zum richtigen Zeitpunkt erfolgt, bevor Gräser sich aussähen und die Blumen überwuchern. Mit einjährigen Samenmischungen aus dem Baumarkt hantiert die Spezialistin dabei nicht.

Arndt setzt vor allem auf einheimische Pflanzen, weil viele Insekten genau auf sie angewiesen sind. Während Honigbienen munter ganz unterschiedliche Bäume und Blumen ansteuern, sind Wildbienen oft sehr eigen. „Manche Wildbienenarten haben sich auf nur ein oder zwei Blütenpflanzen spezialisiert. Sie brauchen diesen und keinen anderen Pollen zur Fütterung ihrer Brut.“, erklärt Cathrin Arndt.

In einem neuen Schaugarten am Naturfreundehaus Hannover wird bald zu sehen sein, wie Hobbygärtner attraktiven Lebensraum für unterschiedliche teils gefährdete Wildbienenarten schaffen können. Gemeinsam mit den Naturfreunden und dem Verein Hannover summt hat Arndt dafür vergangenes Jahr einen ehemaligen Schrebergarten an der Hermann-Bahlsen-Allee umgestaltet.

Schaugarten zeigt Blumen und Nistplätze für Wildbienen

Das Beet mit Bergastern, Gemswurz und Färberkamille am Naturfreundehaus bietet bedrohten Wildbienenarten Nahrung. Quelle: Tim Schaarschmidt

In einem üppig-bunten Staudenbeet blühen hier lila Bergastern, gelber Gemswurz und zartgelbe Färberkamille, später folgen Schafgarbe, Goldrute und zahlreiche weitere Blumen. Die Blüten ziehen Arten wie Sandbiene, Maskenbiene und die Braunbürstige Hosenbiene an. „Wichtig sind auch Nistplätze. Die meisten Arten gehen nicht in die sogenannten Insektenhotels.“ Im Schaugarten gibt es deshalb eine kleine Sandkuhle, im Beet stehen, aufrecht und recht dekorativ, einige morsche Äste. Andere Bienen legen ihre Brut in den Spalten von kleinen Steinmauern ab.

Ein Beet mit Nachtkerze, Taglilie und Phlox zielt dagegen auf eine ganz andere Kundschaft. Die in der Dunkelheit blühenden Blumen ziehen mit ihrem verschwenderischen Duft Nachtfalter an – und damit Fledermäuse, zu deren Leib- und Magenspeise diese Schmetterlinge gehören.

Einige Wildbienen legen ihre Brut in aufrecht stehendem Altholz ab. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Hesses sehen derweil ihrer privaten Blumenwiese entgegen. Ein „Luxusressort für Wildbienen“ meint der pragmatische Thomas Hesse und lächelt dabei. Alles in allem haben sie rund 5000 Euro ausgegeben. Ulrike Hesse genießt abends schon den Blick auf ihre Blumenbeete, wo sich Schmetterlinge, Bienen und Vögel tummeln und manchmal eine Katze vorbeischleicht. Fernsehen? Nicht mehr so interessant, meint die 49-Jährige. Ihren Mann freut noch etwas ganz anderes: „Dass wir das nur zweimal im Jahr mähen müssen.“

Von Bärbel Hilbig