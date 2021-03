Was kommt jetzt in den Garten? Kleingärtner bereiten ihre Beete vor und pflanzen Gehölze. In den Gärtnereien blühen bereits Primeln und Hornveilchen – Sorten, die auch Minusgrade ertragen können. Und schon jetzt zeigt sich: Wenn es wärmer wird, geht der Trend zum Gemüseanbau.