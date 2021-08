Hannover

Die Feuerwehr Hannover ist am Dienstag mit mehr als 15 Fahrzeugen zu einem Gasleck im Herzen der Stadt ausgerückt. Bauarbeiter hatten eine Gasleitung an der Schmiedestraße beschädigt. Einige Einsatzkräfte waren gerade erst von einem schweren Arbeitsunfall am Landesmuseum abgerückt, als der nächste Notruf einging.

Der Alarm an der Ecke zur Osterstraße ging gegen 12.25 Uhr ein. „Die Arbeiter hatten wohl mit einer Brechstange den Hausanschluss beschädigt“, sagt Feuerwehrsprecher Jörg Rühle. In der Folge trat Gas aus, die Retter rückten unter anderem mit ihren ABC-Messwagen an. Auch Enercity kam zur Einsatzstelle. „Das Leck war vor unserem Eintreffen schon abgedichtet“, sagt Rühle.

Feuerwehr prüft auf Gasrückstände

Unter anderem das Fahrzeug mit ABC-Messtechnik an Bord wurde zur Einsatzstelle geschickt. Quelle: Peer Hellerling

Wegen der Vielzahl an Einsatzfahrzeugen kam es zu leichten Behinderungen auf dem für den Verkehr freigegebenen Teil der Schmiedestraße. Vor dem Abrücken kontrollierten die Feuerwehrleute noch vorsorglich die Innenbereiche der zwei angrenzenden Häuser auf Gasrückstände. Rühle: „Es wurden aber keine Feststellungen gemacht.“

Von Peer Hellerling