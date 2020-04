Hannover

Haben Gastwirte und Hotelbetreiber, Friseure, Fitnessstudiobesitzer und andere Gewerbetreibende gesetzlich verbriefte Entschädigungsansprüche, wenn ihnen die Behörden aufgrund der Corona-Pandemie ihre Geschäftstätigkeit vorsorglich verbieten? Der hannoversche Rechtsanwalt Matthias Wolf vertritt fünf Mandanten aus dem Dienstleistungssektor, die Entschädigungsansprüche geltend machen wollen und über entsprechende Klagen bei Gericht nachdenken. „Hätten diese Klagen Erfolg, würde das erhebliche wirtschaftliche Folgen für Bund und Land nach sich ziehen“, sagt der Anwalt.

Das Sozialministerium sieht das Land nicht in der Pflicht und verweist auf Paragraf 28 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG). Laut Auskunft eines Sprechers dürfen die zuständigen Behörden demnach „die notwendigen Schutzmaßnahmen“ treffen und – beispielsweise – Betretungsverbote verhängen, wenn es im Zuge einer Virusepidemie Kranke oder Krankheits- und Ansteckungsverdächtige gibt.

11.000 Euro pro Monat für den Chef

Anwalt Wolf berät einen Gastronomen aus Kirchrode, der früher bei einem durchschnittlichen Monatsumsatz von 150.000 Euro einen Gewinn von 11.000 Euro erwirtschaftet hat. Aufgrund der Corona-Krise musste er – ohne dass er oder einer seiner 23 Mitarbeiter erkrankt waren – sein Restaurant schließen, für seine Angestellten hat er Kurzarbeit beantragt. „In diesem Fall würde der Entschädigungsanspruch, den das Land Niedersachsen zu leisten hätte, allein für den Firmenchef bei 11.000 Euro pro Monat liegen“, erläutert der Anwalt.

Der Jurist bezieht sich auf zwei Paragrafen des Infektionsschutzgesetzes. So heißt es in Paragraf 16: „Werden Tatsachen festgestellt, die zum Auftreten einer übertragbaren Krankheit führen können, oder ist anzunehmen, dass solche Tatsachen vorliegen, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen Maßnahmen zur Abwendung der dem Einzelnen oder der Allgemeinheit hierdurch drohenden Gefahren.“ In Paragraf 65 wiederum ist zu lesen: „Soweit auf Grund einer Maßnahme nach den §§ 16 und 17 (.......) ein anderer nicht nur unwesentlicher Vermögensnachteil verursacht wird, ist eine Entschädigung in Geld zu leisten“.

Noch keine Präzedenzfälle

Im Fokus möglicher Entschädigungsstreitigkeiten wird die Frage stehen, ob die Schließung eines Restaurants oder eines anderen Gewerbebetriebs aus Gründen der Vorsorge und Verhütung angeordnet wird – dann greifen nach Ansicht von Anwalt Wolf die Paragrafen 16 und 65 – oder ob es sich um Maßnahmen zur Bekämpfung einer grassierenden Epidemie nach Paragraf 28 handelt: „Dann scheidet diese Anspruchsgrundlage aus.“ Man betrete hier aus naheliegenden Gründen juristisches Neuland, Präzedenzfälle zu dieser Problematik gebe es noch nicht.

Gesichert hingegen scheinen nach allgemeiner Rechtsauffassung die Entschädigungsansprüche zu sein, die unter Quarantäne gestellte Gewerbetreibende oder Arbeitnehmer beim Staat geltend machen können. Erkrankte sowie Ansteckungs- und Krankheitsverdächtige, so heißt es in Paragraf 56 IfSG, haben Anspruch auf eine Entschädigung, die sich in den ersten sechs Wochen nach der Höhe des Verdienstausfalls richtet, ab der siebten Woche nach der Höhe des Krankengeldes.

Selbstständige, deren Betrieb oder Praxis aufgrund von Quarantänemaßnahmen ruht, können bei den zuständigen Behörden neben einer Erstattung ihres Verdienstausfalls zudem „Ersatz der in dieser Zeit weiterlaufenden nicht gedeckten Betriebsausgaben in angemessenem Umfang“ verlangen. Auch hier vertritt Arbeitsrechtler Wolf bereits sechs Mandanten, die ihre Ansprüche innerhalb der vorgeschriebenen Drei-Monats-Frist beim Gesundheitsamt geltend machen wollen.

