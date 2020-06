Hannover

Mit Schiffsglocken und Luftschutzsirenen haben gut 300 Hoteliers und Gastronomen aus ganz Niedersachsen am Dienstag in Landtagsnähe demonstriert. Sie fordern in der Corona-Krise endlich Planungssicherheit. Vor allem das Verbot von Saalveranstaltungen wie Hochzeiten, Jubiläen und Versammlungen macht der Branche zu schaffen.

Hotels und Gastronomen fordern in Hannover Planungssicherheit

„Betriebe und Gäste brauchen Planungssicherheit – eine Hochzeit organisiert man schließlich nicht von heute auf morgen“; sagte Detlef Schöder, Landespräsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands ( Dehoga), auf einer Bühne an der Marktkirche. Vom niedersächsischen Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) forderte er eine Perspektive für die etwa 23.000 Betriebe im Land. „Wir dürfen uns keine Illusionen machen“, sagte Schröder: „Die überwiegende Zahl der Unternehmen wird Jahre brauchen, um die Einbrüche der letzten Monate zu verkraften.“

Anzeige

Zur Galerie Das Hotel- und Gastgewerbe (Dehoga) demonstriert für Perspektiven der Betriebe in der Corona-Krisee: Wir zeigen die Bilder der Kundgebung in unserer Bildergalerie.

Althusmann gab sich gesprächsbereit, machte aber keine konkreten Versprechungen. Mitte Juli werde der 8,4 Milliarden Euro schwere Nachtragshaushalt beschlossen, von dem auch die Veranstaltungsbranche profitieren solle. „Aber die Ereignisse haben gezeigt: Es ist oft das Zusammenkommen von vielen Menschen mit guter Laune, das die Verbreitung des Virus erleichtert hat.“ Die Demonstration verstehe er zwar „als eine Art Hilferuf“, weise aber auch darauf hin, dass in Niedersachsen „gerade die Gastronomie sehr früh, vor allen anderen Branchen, entlastet“ worden sei.

Weitere HAZ+ Artikel

Betriebe in Existenznot

Der Dehoga sieht viele Betriebe in Existenznot. Vor allem Saalgastronomie müsse bald wieder freigegeben werden, forderte Schröder, zudem das Angebot von Büfetts insbesondere in der Hotellerie. Auch die Registrierungspflicht würde man gerne abschaffen, zumindest für Freiluftveranstaltungen. „Wir können Hygiene, und wir konnten sie schon vor Corona“, rief Schröder unter Applaus.

Cord Kelle vom Langenhagener Hotelrestaurant Jägerhof berichtet, dass er jetzt privat Land verkaufen musste, um seinen Betrieb mit gut 30 Mitarbeitern durch die Krise zu bringen. Die Rücklage sei eigentlich zur Absicherung seiner Rente gedacht gewesen. Andreas Wienecke vom Wienecke XI hat seit März in Wülfel 17.000 Quadratmeter Veranstaltungsfläche stillliegen. Jetzt musste er auch den Thüringer Hof in der Innenstadt schließen. 40 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Bei Karsten Dehne vom Gasthaus Dehne in Isernhagen N.B. sind 13 Mitarbeiter betroffen. „Das Veranstaltungsgeschäft mit Saalbetrieb macht etwa 65 Prozent der Buchungen aus – es muss jetzt endlich wieder planbar werden“, sagt er.

„ Saalbetrieb kommt im Corona-Stufenplan gar nicht vor“

Auf der Bühne kritisierte Rolf Kempermann vom Dehoga aus Großenkneten, dass der Neustart der Saalbetriebe „im Öffnungsplan der Landesregierung überhaupt nicht vorkommt“. Die fünfte Stufe des Plans läuft am Wochenende aus – wie es mit den Veranstaltungen weitergeht, ist aber weiterhin unklar.

Von Conrad von Meding