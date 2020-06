Hannover

Es hat einiges Hin und Her gegeben in den vergangenen Monaten in Lindens Kultgastronomie „... und der böse Wolf“. Erst waren die langjährigen thailändischen Köchinnen zurück in ihre Heimat gereist, dann übernahm nach einer Thai-Pause im Februar die 25-jährige Kathariya Schacht zunächst als Pächterin die Küche und nahm südthailändische Gerichte auf die Karte – um nun ab Juli den gesamten Betrieb zu leiten. Die Betreiber Jan und Claudia Verhagen wollen sich zurückziehen. Bis zum 16. Februar 2021 bleiben sie noch Miteigentümer, denn dann wird der 25. Wolf-Geburtstag gefeiert. Anschließend haben sie andere Pläne.

Kathariya Schacht ist neue Chefin im „... und der böse Wolf“

Hat Schacht Angst, mitten in der Corona-Krise ein Restaurant zu übernehmen, das in Normalzeiten mit Biergarten bis zu 220 Plätze bietet? „Angst? Nein“, sagt die junge Frau resolut, die im Betrieb nur „Cat“ genannt wird: „Ich arbeite ja schon seit fast zwei Jahren im Wolf und weiß, worauf ich mich einlasse.“

Anzeige

Schwerpunkt auf Südthailändisch: Kathariya Schacht. Quelle: Frank Wilde (Archiv)

Weitere HAZ+ Artikel

Und sie hat die Unterstützung ihrer Familie. Vater Thomas ist gelernter Koch. Er hat seine Frau Thomya 1987 bei einem Urlaub auf Koh Samui kennengelernt. Ab 1989 führten die beiden zehn Jahre lang einen Thai-Imbiss in Barsinghausen. Danach kehrten sie der Gastronomie den Rücken. Thomas Schacht ist Innenausbauer, Thomya Schacht Inhaberin eines Massagesalons. Jetzt steht zusätzlich die Unterstützung der Tochter im „Bösen Wolf“ an.

Weniger Fleisch auf der Speisekarte

Da ist die Speisekarte seit März von vielen Fleischgerichten entschlackt – die südthailändische Küche hat den Schwerpunkt auf Gemüse. Viele Gerichte beinhalten Tofu, insgesamt ist die Speisekarte weniger umfangreich, jetzt zu Corona-Zeiten erst recht. „Aber wir haben ein paar ausgefallene Desserts, die es sonst in Hannover nicht gibt“, sagt Kathariya Schacht.

Optisch soll sich an der Heesestraße zunächst nicht viel ändern. „Der Wolf bleibt der Wolf“, sagt Schacht. Wenn etwas kaputtgehe, dann werde es natürlich ersetzt und dann vielleicht auch mal modernisiert – aber ein grundlegender Umbau sei nicht geplant.

Jan und Claudia Verhagen haben neue Pläne

Gut ein halbes Jahr lang noch gemeinsam (v. li.): Jan und Claudia Verhagen mit Kathariya Schacht. Quelle: Florian Petrow

Jan Verhagen und seine Frau Claudia sind jetzt 61 und 60, sie wollen in ihrem Leben noch einmal neue Schwerpunkte setzen. Sie konzentriert sich auf ihre Tätigkeit als Yoga-Lehrerin, er will im Herbst eine Ausbildung als Deeskalations- und Anti-Rassismustrainer starten. „Wenn man über 60 ist, dann überlegt man: Was wollen wir in den nächsten zehn Jahren noch machen?“, sagt Jan Verhagen. Und: „Die meisten Gastronomen schaffen es nicht, den Absprung zu kriegen.“

Bis Februar bleiben sie aber noch Mitinhaber und Berater im „Bösen Wolf“. Dann soll der 25. Geburtstag gefeiert werden – mit einer großen Party, wie man es vom Wolf gewohnt ist.

Lesen Sie auch

Von Conrad von Meding