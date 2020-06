Hannover

Noch ist es eine Baustelle. Doch wer ein bisschen Fantasie und ein gutes Erinnerungsvermögen hat, kann sich schon vorstellen, wie es demnächst in den leeren, grau verputzten Räumen aussehen wird. „Das wird so wie im Clichy, nur viel kleiner“, sagt Ekkehard Reimann. Zufrieden steht er inmitten von Bauutensilien in dem 44 Quadratmeter kleinen Ladenlokal an der Weiße­kreuzstraße 31, in dem bisher ein Kiosk zu finden war. Ende Juli oder Anfang August will der Gastronom dort eine Miniaturausgabe seines edlen Kultrestaurants Clichy eröffnen, das er vor zwei Jahren aufgegeben und sich damit in den Ruhestand verabschiedet hatte. Doch es hat sich herausgestellt, dass es eben nicht Reimanns Sache ist, den ganzen Tag im Müßiggang zu verbringen. Und darum gibt es nun bald das p'tit Clichy, das kleine Clichy.

Das p'tit Clichy wird nur 14 Sitzplätze haben

Der 78-Jährige wirkt vital und steckt voller Tatendrang. „Hier kommt die Küche hin, und hier entsteht der Gastraum“, erklärt er mit weit ausholenden Gesten. Nur 14 Sitzplätze wird das winzige Lokal haben, bei der Stadt beantragt sind weitere zehn Außenplätze. Gelten auch nach der Restauranteröffnung weiterhin die Corona-Regeln, sind es jeweils nur etwa die Hälfte. Doch das dämpft Reimanns Vorfreude nicht. „Es ist spannend, und es macht großen Spaß, wieder was um die Ohren zu haben“, sagt er. Ganz ohne Verpflichtungen sei es ihm doch schnell „sehr, sehr langweilig“ geworden. „Ich kannte schließlich alle Sokos im Fernsehen und wusste immer schon, wer der Mörder ist“, sagt er schmunzelnd.

Aus dem Kiosk wird ein Lokal

Nun stürzt er sich in seine neuen Aufgaben. Dass er die Kioskräume direkt neben seinem früheren Clichy (wo heute eine Filiale von Duke Burger ansässig ist) nutzen kann, sei ein großer Glücksfall, sagt Reimann. Schon länger hatte sich sein guter Bekannter Erkan Degirmenci mit dem Gedanken getragen, den bekannten und beliebten Kiosk nach vielen Jahren aufzugeben. Als es Ende 2019 so weit war, wurde Reimann aktiv – und stieg in den Pachtvertrag ein. Seit Anfang Mai werden die Räume nun umgebaut, der Rohbau ist fertig. Wie viel er in sein neues Unternehmen investiert, will er nicht sagen. „Das gesamte Risiko ist überschaubar“, erklärt er nur.

Auch die Innenausstattung ist schon konzipiert: Ein Teil der originalen Möbel aus dem Clichy kehrt zurück. Zurzeit sind sie bei dem Unternehmen Gastrotrends eingelagert. Die Firma hatte Reimanns zweites Standbein, das Restaurant Reimanns Eck am Weißekreuzplatz, übernommen und belebt alljährlich zum Maschseefest mit einem Uferstand auch das Clichy wieder. Da dafür aber längst nicht alle Möbel benötigt werden, hat sich der frühere Besitzer nun wieder Tische, Stühle, ein Büfett und eine Kommode gesichert – „und das Geschirr mit Logo“. Viel mehr passt auch nicht hinein ins p'tit Clichy.

Nur 44 Quadratmeter klein ist das künftige Lokal. Quelle: Samantha Franson

Chefkoch Nußbaum kehrt zurück

Und ein weiteres Original kommt zurück: Reimanns langjähriger ehemaliger Küchenchef Elmar Nußbaum wird auch in der Miniversion des Clichy wieder am Herd stehen. Zudem konnte der neue und alte Chef seinen ehemaligen Azubi David Ruhkopf für seine Pläne gewinnen. Zwei weitere Mitarbeiter werden eingestellt. Serviert werde „klassische französische Küche mit neuen Elementen“, kündigt Reimann an. Er selbst versteht sich künftig vor allem als „Gastgeber“, wie er sagt. Arbeitstage mit zwölf bis 14 Stunden, wie sie für ihn früher die Regel waren, müssen es nicht mehr sein. „Aber die Soßen werde ich auch weiterhin abschmecken“, verspricht er. Und in der Nähe ist er ohnehin: Der Gastronom wohnt im ersten Stock des Hauses. Seit 40 Jahren.

Von Juliane Kaune