Hannover

Der Corona-Shutdown hat Hannovers Gastronomen zugesetzt – jetzt entspannt sich allmählich die Lage. Die FDP führt dies vor allem auf das gute Wetter und die Möglichkeiten der Außengastronomie zurück. „Die Innenstadt wird spürbar belebt, und die Gastronomie profitiert von der vermehrten Kundschaft“, sagt FDP-Wirtschaftsexperte Patrick Döring. Die Stadt sollte alles daran setzen, diese verbesserte Einnahmesituation so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, meint er. Döring schlägt vor, das Heizpilzverbot zu kippen, damit die Menschen in diesem Jahr möglichst lange draußen bewirtet werden können. „Ich möchte hierzu das Gespräch mit der zuständigen Dezernentin suchen“, kündigt Döring an.

Die Stadt hat gasbetriebene Heizpilze vor vielen Jahren aus ökologischen Gründen untersagt. Der Kohlendioxidausstoß und die Feinstaubproduktion der Geräte seien einfach zu hoch, hieß es zur Begründung. Damals hagelte es Proteste aus der Gastrobranche.

Von Andreas Schinkel