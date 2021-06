Hannover

Neustart am Pier 51 mit zahlreichen Hannover-Promis: Das edel gestylte Lokal am Maschsee feierte am Mittwoch mit geladenen Gästen seine Wiedereröffnung. „Wir sind froh, dass wir wieder aufmachen dürfen“, sagt Nico Röger (33). Der Geschäftsführer von Hannover Concerts ist seit Kurzem Mitgesellschafter der verglasten See-Gastronomie – gemeinsam mit Michael Lohmann (69) und Geschäftsführer Peter Dürkopp (51). Die lange Schließzeit nutzte das Trio für eine Runderneuerung des 1999 eröffneten Restaurants. „40 Jahre war man jeden Abend unterwegs, dann diese lange Pause. Es tut gut, wieder in Ruhe ein Bier zu trinken“, meint Lohmann.

Noch erschöpft vom Kisten auspacken, mischte sich auch Neuhannoveraner Jimi Blue Ochsenknecht (29) unter die Gäste. Der Schauspieler, Sänger und Moderator ist neu in der Stadt – und hat der Liebe wegen Berlin den Rücken gekehrt. Freundin Yeliz Koc (27) stammt aus Hannover. Die Influencerin und Ex-„Bachelor“-Kandidatin erwartet ein Kind und wollte deshalb ihrer Familie wieder näher sein. Das junge Paar war erst wenige Monate zuvor in Berlin in die erste gemeinsame Wohnung gezogen.

Fühlt sich in Hannover bereits wohl: Jimi Blue Ochsenknecht (rechts) mit Nico Röger. Quelle: Ilona Hottmann

In der neuen Wohnung mit Garten in Eilenriedenähe fühlen beide sich wohl. Ochsenknecht hat einige gute Bekannte in der Stadt. „Mein Onkel hat hier früher Eishockey gespielt, meine Mutter kommt aus Braunschweig.“ Und Ochsenknecht hat bereits Pläne. Mit Röger und Dürkopp will er einen Likör herausbringen.

Lobt die Neugestaltung: Möbelhändler Alexander Staude (rechts) mit Michael Lohmann. Quelle: Ilona Hottmann

Mit Kennerblick begutachtet Alexander Staude (38) die neue Innengestaltung. An der Bar lässt es sich jetzt sitzen. In der Mitte des Restaurants stehen einladende Sofas an den Tischen. „Das ist ein tolles Update. Und es ist beachtlich, dass die drei es in dieser Zeit gewagt haben, so ein Unternehmertum an den Tag zu legen“, lobt Staude. Die Plätze sind um ein Drittel reduziert, berichtet Dührkopp. Umso großzügiger wirkt der Raum jetzt.

Rund 300.000 Euro haben die Pier-51-Gesellschafter in den Umbau investiert: auch für Lounges im Biergarten und eine Akustikdecke im Restaurant, die nach all den Jahren endlich den Schall angenehm dämpft. Das freut auch Hannover-Marketing-Chef Hans Nolte. „Das Pier ist ein besonderer Ort. Ich fand es immer gut.“

Haben die Entwicklung des Pier 51 über die Jahre verfolgt mit Freude: Hannes und Bärbel Bondesen von der benachbarten Yachtschule Hannover. Quelle: Ilona Hottmann

Den sonnigen Abend und vor allem die lange vermisste Geselligkeit genießen auch Günter Evert, Konzernbereichsleiter Mitte der Madsack Mediengruppe, Tanzschulchefin Susanne Bothe, Fußballtrainer Mirko Slomka sowie Markus und Lisa Scheele von der Veranstaltungsagentur Event-It. Und die direkten Nachbarn des Pier 51: Hannes und Bärbel Bondesen von der Yachtschule Hannover blinzeln in die Abendsonne erinnern sich noch gut, wie die Stelle früher aussah. Vor dem Restaurant stand dort ein alter Kiosk ähnlich wie am Nordufer, wo es immerhin auch schon Bier zu kaufen gab.

Von Bärbel Hilbig