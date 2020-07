Hannover

Seit fast 20 Jahren ist er eine feste Adresse in Hannovers Freiluftgastronomie – der Biergarten neben dem Uni-Welfenschloss, seit 2014 unter dem Namen Leibniz Lounge bekannt. Nun geht diese Tradition zu Ende: Der Mietvertrag läuft aus, und die Firma Gastrotrends, die den Biergarten betreibt, zieht sich aus dem Geschäft zurück. „Wir hatten überlegt, mit einem neuen Konzept noch einmal durchzustarten, aber letztlich gab es an dem Standort keine Perspektive mehr“, sagt Björn Hensoldt, einer der Gastrotrend-Geschäftsführer.

Winterlounge läuft noch einmal

Die Studentenverbindung Haus Schleswig-Holstein, der das Biergarten-Grundstück und das angrenzende Gebäude gehören, hat dort Baupläne. Einen längerfristigen neuen Mietvertrag hätte es darum für die Leibniz Lounge nicht mehr gegeben. Die Sommersaison laufe aber weiter, sagt Hensoldt – mit coronabedingten Einschränkungen. Und auch die Winterlounge, die ab Mitte November alljährlich zum Glühweintrinken unter Tannen einlädt, wird es dort noch einmal geben. Zum Jahresende aber ist Schluss.

Anzeige

Auch 2018 öffnete die Winterlounge – nun wird es sie noch einmal geben. Auf dem Bild von links: Simon Ario, Cerstin Fabian, Moritz Mestwerdt, Svea Hensoldt und Björn Hensoldt. Quelle: Frank Wilde (Archiv)

Weitere HAZ+ Artikel

Mehr als ein Studententreff

Längst war der Biergarten in Uni-Nähe mit Beachbereich und Cocktailbar mehr als nur ein Studententreff. Gleichwohl machen die angehenden Akademiker nach wie vor einen guten Teil des Publikums aus. Auch ein Großteil des 35-köpfigen Teams besteht aus Studenten. In den vergangenen Jahren habe die Konkurrenz der Kneipen und Clubs auf dem Engelbosteler Damm stetig zugenommen, berichtet Geschäftsführer Hensoldt, der seine gastronomische Karriere selbst als Student in dem Biergarten begonnen hatte. „Das Geschäft in der Leibniz-Lounge wurde zunehmend schwieriger.“ Nach der Schließung sollen die Lounge-Mitarbeiter in anderen Lokalen von Gastrotrends beschäftigt werden.

Die Leibniz Lounge bietet auch ein bisschen Beach-Atmosphäre. Quelle: Frank Wilde

Hensoldt bedauert, dass ausgerechnet das letzte Jahr der Lounge durch Corona getrübt ist. Auch viele der dort geplanten Veranstaltungen mussten abgesagt werden. „Wir wollten eigentlich wieder ein Public Viewing zur Fußball-EM veranstalten – da hätten wir noch mal so richtig schön feiern können.“

Von Juliane Kaune