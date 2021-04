Hannover

Wann Kneipen und Restaurants wieder öffnen dürfen, zeichnet sich noch nicht ab. Umso größer ist das Wagnis, mit einem neuen Café an den Start zu gehen. Cihan Vural und Ersin Önes haben sich dennoch zu dem mutigen Schritt entschlossen und richten ihr Lokal Campus Fresh Foods in der Nordstadt zunächst gezielt auf den Außer-Haus-Verkauf aus.

„Wir wollen den Leuten die Corona-Zeit mit Sachen wie unseren Frühstücksboxen versüßen. Sie können jetzt nicht essen gehen, aber sich den Überraschungseffekt ins Wohnzimmer holen“, meint Önes. Die beiden Gastronomen zielen mit ihrem Lokal in Uninähe auf studentische Kundschaft und Mitarbeiter der umliegenden Forschungseinrichtungen.

Bowls und Stullen – für den schnellen Lunch

Zum Frühstücks- und Lunch-Angebot gehören Bowls, Müsli-Varianten, Salate, Stullen, Brötchen und Nudelgerichte. „Wir machen alles selbst, ob Dressing oder Kuchen, und wollen das Angebot möglichst biologisch und nachhaltig ausrichten“, sagt Önes. Neben veganen oder vegetarischen Gerichten gibt es aber auch Überraschungen für Fleischesser wie Stulle mit der türkischen Knoblauchwurst Sucuk.

„Wir merken bereits jetzt, dass hier ein Angebot für Kaffee und das schnelle Mittagessen gefehlt hat und sind froh, hier zu sein“, betont der 30-Jährige. Im Gastronomiegeschäft haben die neuen Café-Besitzer bereits getrennt Erfahrungen gesammelt. Cihan Vural betreibt seit über zehn Jahren die Cocktail-Bar Santana um die Ecke in der Rehbockstraße. Die Gäste dort kennen den 33-Jährigen meist unter dem Namen Peso.

Von der Bar zum Tagesgeschäft

Bisher gibt es im Campus Fresh Foods nur Speisen zum Mitnehmen. Quelle: Samantha Franson

Önes eröffnete Anfang 2020 mit der Weinbar Südstadt Mauerwerk sein erstes eigenes Lokal. Zuvor hatte der gelernte Einzelhandelskaufmann im Backoffice einer Cocktail-Bar gearbeitet.

Ihre beiden Kneipen liegen nun aber im Corona-Dämmerschlaf. Der Schwenk in die Tagesgastronomie ist ein Schritt voran, auch wenn das Geschäft sich zunächst auf das To-Go-Angebot beschränkt. „Wir haben in den vergangenen Monaten lange genug geschlafen, jetzt müssen wir Arbeit aufholen“, meint Vural, selbst ausgebildeter Koch.

Vorgänger „Campus Suite“ war mit Standort nicht mehr zufrieden

In den Räumen von Campus Fresh Foods in der Callinstraße lief bis Ende 2019 eine Filiale von Campus Suite. Die überregionale Kette war mit dem Standort nicht mehr zufrieden und führt das auf den veränderten Uni-Alltag zurück, mit „enger getakteten Stundenplänen und weniger freier Zeit auf dem Campus, um zum Beispiel in Ruhe einen Kaffee trinken zu gehen“. Danach folgte ein weiteres Café mit Campus im Namen, das ebenfalls aufgab.

Die beiden neuen Cafébetreiber erschüttert das nicht. Bisher stehen Vural und Önes noch allein in der Küche und hinter dem Tresen. Sie sind aber optimistisch, bald das erste Personal einstellen zu können.

Campus Fresh Foods in der Callinstraße 4 öffnet aktuell in der Woche von 7 bis 18 Uhr, Sonnabend und Sonntag von 8 bis 15 Uhr.

Von Bärbel Hilbig