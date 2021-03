Hannover

Noch stehen Kisten voller Geschirr und Gläser herum. Die Stühle sind gestapelt, erst zwei Tische sind am neuen Bestimmungsort eingetroffen. Doch der Umzug geht zügig voran. „Nächste Woche machen wir hier alles fertig“, kündigt Dieter Grubert an. Der Chef des Edelrestaurants Titus steckt mitten im Lockdown voller Tatendrang. Nach 26 Jahren am angestammten Standort in Döhren wagt der 63-Jährige einen Neuanfang in der City. In den Räumen des ehemaligen Restaurants Röhrbein in der Galerie Luise eröffnet der Gourmetgastronom sein neues Titus – und er ist schon jetzt zufrieden: „Das passt hier alles.“

Die neue Lokalität bietet deutlich mehr Platz – und die bewährten Möbel ziehen mit um. Quelle: Samantha Franson

Räume im neuen Titus sind doppelt so groß

Dabei war es eine Zwangslage, die Grubert veranlasste, den Umzug zu planen. Das Haus, in dem sein Restaurant bisher zu finden war, wird abgerissen. Er setzte alle Hebel und Kontakte in Bewegung und fand nach nur dreimonatiger Suche die leerstehenden Röhrbein-Räume. Die sind doppelt so groß wie sein 35 Quadratmeter kleines Döhrener Wohnzimmerlokal, in dem maximal 24 Personen speisen konnten. Dennoch will er auch im neuen Domizil nicht viel mehr Genießer bewirten, acht Tische für bis zu 28 Gäste sollen reichen. „Wir bauen hier alles schön luftig auf“, sagt Grubert. „Das hätten wir auch unabhängig von Corona gemacht – nun haben wir ja genug Platz.“

Das Titus ist nun in der Galerie Luise zu finden – in den Räumen des früheren Lokals Röhrbein. Quelle: Samantha Franson

In einen großen Umbau investiert Grubert indes nicht. Das bestehende zeitlos-moderne Raumambiente des Röhrbein mit der großen Theke in der Mitte lässt er unangetastet. Ausgetauscht wird nur das Mobiliar: Die filigranen Vitra-Designstühle aus dem ehemaligen Titus und die vergleichsweise massiven Tische haben Wiedererkennungswert. Auch das kleine Team ändert sich nicht; für den Service bleiben Pascalé Pietruschka und Hanno Lattwesen zuständig, Küchenchef Grubert steht wie gewohnt allein am Herd.

Eröffnungstermin am 1. April verschoben

Der neue Standort biete nur Vorteile, meint er. Zu den Stammgästen („die kommen zu uns – egal, wo wir sind“) werde sich künftig die Laufkundschaft gesellen. Zudem könne der Betrieb länger laufen, weil es, anders als in Döhren, keine lärmempfindlichen Nachbarn gebe. Bis es so weit ist, braucht Grubert pandemiebedingt noch Geduld. Er rechnet nicht damit, dass Restaurants bald wieder öffnen dürfen. Darum hat er den für den 1. April avisierten offiziellen Starttermin für sein Titus im Röhrbein – so der neue Name – verschoben.

Einen Tisch hat Grubert bereits probeweise eingedeckt. Quelle: Samantha Franson

Allerdings können Feinschmecker demnächst wieder die „Schlemmermenüs to go“ genießen, die Grubert wie schon in Döhren an den Wochenenden anbietet. Diese Corona geschuldete Kreation, bei der die Kunden sich bestellte Spezialitäten abholen und zu Hause nach Anleitung erwärmen, hat sich als Renner erwiesen: „Wir haben immer um die 200 Bestellungen.“ Das Ostermenü mit Lammrücken, Spargelcremesuppe und Topfenmousse wird bereits im Röhrbein entstehen. Und beim Abholen können die Gäste schon mal einen Blick durch die Scheiben werfen. „Dann haben wir dort alles schon eingedeckt“, sagt Grubert.

Von Juliane Kaune