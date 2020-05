Hannover

Eigentlich sollte es schon am 30. März so weit sein. Dann kam Corona dazwischen, und die Özgörs mussten erst mal eine Zwangspause einlegen. Doch nun haben die drei Gastronomenbrüder die Eröffnung ihres vierten Stadtmauer-Restaurants nachgeholt: Am Mittwoch war der erste Tag für das Lokal nahe des Lister Platzes, und die Gäste kamen für Pandemiezeiten zahlreich – vor allem, weil sie es sich auf der großen Terrasse und dem angrenzenden Sitzbereich auf dem Gehweg bei schönstem Sonnenschein gemütlich machen konnten. Rund 100 Außenplätze stehen bereit, davon kann wegen der Abstandsregeln aber nur etwa die Hälfte genutzt werden.

Keine Eröffnungsparty

„Auch auf eine Eröffnungsparty mussten wir verzichten“, sagt Bedran Özgör, der die Regie in dem Lokal führt. Aber er ist froh, dass der Betrieb nun überhaupt starten konnte. Im Dezember vergangenen Jahres hatte der 40-Jährige die Immobilie erworben, im Januar begann der Umbau der Räume, in denen zuvor das karibische Restaurant Tremendo zu finden war. „Dieser Standort ist großartig“, schwärmt Özgür. Obwohl der stark frequentierte Lister Platz nur einen Steinwurf entfernt ist, sitzen die Gäste im Außenbereich vergleichsweise ruhig. Denn dieser liegt bereits in der Oskar-Winter-Straße, einer beschaulichen Wohnstraße mit Häusern aus der Jahrhundertwende. „Von dort hat man einen schönen Blick auf die Markuskirche und die Eilenriede“, sagt Özgör.

Kunstwerk an der Wand

Im Inneren gibt es weitere 100 Sitzplätze. Das Einrichtungskonzept im modern-rustikalen Stil mit Retroelementen haben die Özgörs selbst entworfen. Künstler Oliver Schwan hat ein üppiges Wandbild gesprüht, das eine Frau mit korallenfarbigem Haar inmitten von Blütenranken zeigt. Dieser Farbton findet sich auch bei den mit Samt bezogenen Stühlen wieder, und viele frische Blumen gehören zur Deko.

Breites Speisenangebot

Das gastronomische Angebot ist in seiner Bandbreite dem der anderen Stadtmauer-Restaurants vergleichbar. Serviert werden Bowls und Burger, aber auch Fleisch- und Fischgerichte, Nudeln und Pizzen. Zudem gibt es saisonale Gerichte wie Spargel. Es werde Wert auf regionale Produkte gelegt, versichern die Brüder. Frühstück, Kuchen und Torten aus der Patisserie Elysée sowie ein wechselnder Mittagstisch gehören ebenfalls zum Angebot. Die Öffnungszeiten sind großzügig bemessen: Um 9 Uhr geht es los, bis 22 Uhr gibt es warme Küche. „Wir schließen, wenn die letzen Gäste gehen wollen“, sagt Özgör.

Das Gastroimperium der Özgörs

Im September 2018 hatten Bedran, Ferit und Recep Özgör ihr erstes Stadtmauer-Restaurant an der historischen Stadtmauer an der Uferpromenade der Leine eröffnet, die zum Namenspaten für alle weiteren Filialen geworden ist. Seit 2019 gibt es das zweite Stadtmauer-Lokal in der Rathenaustraße hinter der Oper, und Anfang dieses Jahres wurde ein weiteres im Ernst-August-Carrée am Hauptbahnhof eröffnet. Dort ist auch das Restaurant Hugos zu finden, das ebenfalls zum Gastroimperium der Familie gehört. Außerdem betreiben die Özgörs das Restaurant 6 Sinne Riverside am Hohen Ufer und die 6 Sinne Sky Bar an der Heiligerstraße.

Von Juliane Kaune