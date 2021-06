Hannover

Die Temperatur steigt, die Lust auf kühle Getränke an schattigen Orten ebenfalls – und Hannovers Gastronomen richten sich darauf ein. Neue Biergärten wie beim Cavallo an der Dragonerstraße oder die Black Summer Lounge auf dem Expo-Gelände schießen aus dem Boden. Immer mehr Wirte erweitern ihre Außenterrassen oder schaffen ganz neue Sitzmöglichkeiten an der frischen Luft, wie das Restaurant Leonardo in der City. „Wer kann, baut seine Außengastronomie aus“, bestätigt Kirsten Jordan, Geschäftsführerin der Dehoga-Hannover, Branchenverband der Hoteliers und Gastwirte.

Anträge auf Außenterrassen um 20 Prozent gestiegen

Die Stadt Hannover muss die Erweiterung von Außenterrassen stets genehmigen – und registriert aktuell eine Flut von Anträgen. „Derzeit liegen rund 650 Anträge vor, das ist eine Steigerung von rund 20 Prozent über dem üblichen Niveau“, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Größtenteils seien die Wünsche nach mehr Platz für Tische und Stühle bereits erfüllt, einige Anträge seien aber noch im Verfahren. „Wir prüfen angesichts der Lage der gastronomische Betriebe sehr wohlwollend und wissen, dass dies auch im Interesse der Gäste und der Nachfrage ist“, sagt Möller.

Dennoch müssten die gesetzlichen Bestimmungen etwa zum Lärm- und Unfallschutz sowie zur Verkehrssicherheit berücksichtigt werden, betont die Stadt. Das bedeutet: Einfach Tische und Stühle auf die Straße stellen und so die Kapazitäten erweitern, funktioniert nicht. Man wisse, sagt Möller, dass manche Wirte genauso verfahren und sich um Genehmigungen wenig kümmern. „Wir kontrollieren auch“, sagt der Stadtsprecher.

Stadt verzichtet auf Gebühren bis Jahresende

Für den Boom der Außengastronomien in Hannover gibt es mehrere Gründe. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten Wirtshäuser monatelang geschlossen bleiben. Vielen Wirten stand das Wasser bis zum Hals. Jetzt wollen sie Umsätze machen, und da die Kapazitäten in den Schankräumen noch begrenzt sind, weil Abstandsregeln eingehalten werden müssen, wird nach draußen expandiert. Zudem verzichtet die Stadt noch bis Jahresende auf die üblichen Gebühren für Außenterrassen. „Damit fällt eine wichtige Hürde“, sagt Dehoga-Chefin Jordan. Gastronomen müssten jetzt nicht mehr überlegen, ob sich neue oder erweiterte Außenflächen rechnen.

Wirte suchen nach Servicekräften

„Für uns war der Gebührenverzicht schon ein Anreiz“, sagt Donato Apicella, Chef des Leonardo an der Sophienstraße. Er hat jetzt eine neue Außenterrasse gebaut und seine Kapazitäten um 18 bis 20 Plätze erweitert. In den nächsten Tagen stellt er Sonnenschirme auf.

Auch der Betreiber des Treibhauses in der List, Ali Moghaddam, hat seine Terrasse um ein paar zusätzliche Tische erweitert, aber er bleibt vorsichtig. „Wir könnten angesichts der Nachfrage noch mehr Tische aufstellen, aber wir müssen das auch bewältigen“, sagt er. Was nützten mehr Plätze, wenn der Service nicht stimmt und die Gäste unzufrieden sind, meint Moghaddam. Derzeit sei es äußerst schwierig, zusätzliche Servicekräfte zu finden. „Wir suchen händeringend nach Mitarbeitern, doch keine Chance“, sagt Moghaddam.

Von Andreas Schinkel